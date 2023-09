Policiais encontram mais de R$ 4 milhões de pasta base de cocaína escondidos em carreta

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) apreenderam mais de 160 quilos de pasta base de cocaína, na tarde de ontem (13), em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, a cocaína apreendida, foi avaliada em cerca de R$ 4,2 milhões.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização na BR-060, quando policiais abordaram um caminhão Volvo/FH, acoplado a um semirreboque. Durante a entrevista, as equipes desconfiaram das informações de viagem passadas pelo motorista, levantando suspeita da carga transportada.

Os policiais encaminharam a carreta para a delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Campo Grande, onde os cães farejadores do Grupo de Operações com Cães, indicaram a presença de ilícitos em um compartimento oculto no veículo. Após abrir o esconderijo, os policiais encontraram os 168 quilos de pasta base de cocaína.

Questionado, o motorista que não teve identidade divulgada, declarou que levaria a droga de Campo Grande (MS) até o interior de São Paulo e que usaria o dinheiro recebido para pagar a compra do caminhão com o qual realizou o transporte.

O preso, a cocaína e os veículos foram encaminhados à DENAR em Campo Grande.

