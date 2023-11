Do 1° Lugar a 579° posição no Brasil: Costa Rica apresenta baixa Liquidez e pouca capacidade de Investimentos, aponta Firjan

Dados do novo estudo da Firjan mostram situação preocupante em Costa Rica. Na média, a cidade está em situação difícil quando se mede a capacidade de Liquidez com nota 0.4789 em 2022 e de Investimentos 0.5786 em 2021.

A Firjan – Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – divulgou, na última semana, o resultado do seu IFGF – Índice Firjan de Gestão Fiscal – com dados preocupantes para o município de Costa Rica/MS no que se refere à Liquidez e Investimentos.

Segundo os estudos divulgados pela Firjan, Costa Rica na média, está em situação difícil, quando se mede a capacidade de Liquidez com nota 0.4789 em 2022 e de Investimentos 0.5786 em 2021. Conforme o estudo, o resultado é preocupante para a cidade como um todo dada a diferença entre os anos anteriores, quando, por exemplo, consagrou-se por dois anos (2020 e 2018) o 1° Lugar tanto no Brasil quanto no Estado de Mato Grosso do Sul.

Diante dos novos dados divulgados pela Firjan, a Gestão Fiscal de Costa Rica saiu de 1° Lugar no Brasil e no Estado de Mato Grosso do Sul, em 2020, para 552° no País e 13° no Estado em 2021 e para 579° no Brasil e 15° no MS em 2022.

IFGF

Com pontuação que varia de 0 a 1, o índice é composto pelos indicadores:

Autonomia (capacidade de financiar a estrutura administrativa);

Gasto com Pessoal (custos com quadro funcional);

Liquidez (o que sobra depois de pagar as despesas) e

Investimentos (bem-estar da população).

E define as situações dos municípios em “crítica”, com resultados inferiores a 0,4 ponto, “de dificuldade” (entre 0,4 e 0,6), “boa (entre 0,6 e 0,8) ou “de excelência” (acima de 0,8).

Nessa avaliação, Costa Rica registrou 0.4789 pontos, ou seja, em dificuldade, no indicador de “Liquidez” em 2022. Já no indicador de “Investimentos” registrou 0.5786 em 2021, ou seja, situação também de dificuldade.

Os impactos desse resultado são sociais e econômicos, visto que essas despesas têm inerentemente a capacidade de gerar bem-estar para a população e melhoria do ambiente de negócios local.

De acordo com a Firjan, o IFGF analisou as contas de 5.240 municípios brasileiros, com dados oficiais de 2022, os últimos disponíveis, declarados pelas próprias prefeituras à STN – Secretaria do Tesouro Nacional por meio do Siconfi – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro.

O Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) pode ser acessado através deste link:

https://www.firjan.com.br/ifgf/consulta-ao-indice/consulta-ao-indice-grafico.htm?UF=MS&IdCidade=500325&Indicador=1&Ano=2022

