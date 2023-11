Mãos e Obras: projeto da Águas Guariroba leva aulas do SENAI aos bairros criando alternativa de geração de renda para moradores

Movimentar vidas através do saneamento, da educação e da geração de renda é compromisso da atuação social da Águas Guariroba em Campo Grande, por isso a concessionária lançou nesta segunda-feira, 06/11, a primeira edição do Projeto Mãos e Obras. A iniciativa vai capacitar mulheres e homens dos bairros Los Angeles e Nova Lima no curso de “Fundamentos de Reparos Residenciais”, ministrado por professores do SENAI-MS. O lançamento do projeto aconteceu na Faculdade da Construção do SENAI e as aulas serão aplicadas nos bairros à partir da próxima quarta-feira, 08 de novembro.

A primeira turma começará com 40 alunos, sendo 20 em cada bairro. No Nova Lima as aulas serão no Parque Tarsila do Amaral e no Los Angeles alunos e professores se reunirão para as aulas no espaço do Profitec-MS. O curso tem programação de 60 horas/aula e vai acontecer às segundas, quartas e sextas-feiras sempre à partir das 18h.

Zé Maria, morador da região do Nova Lima, destaca que oportunidades como essa são raras e devem ser abraçadas pela comunidade quando chegam ao bairro. “Para mim é uma oportunidade assim única, né? Porque a gente vive de oportunidade, né? Eu estou com 63 anos e este curso vem no momento correto, exclusivo para nós ali do bairro. Então vamos nos esforçar e fazer de tudo para concluir a capacitação”, comenta.

O Programa Mãos e Obras acontece sob a gestão da área de Responsabilidade Social da Águas Guariroba. Os bairros escolhidos para as primeiras turmas estão recebendo obras de expansão da rede de esgoto através do Programa Campo Grande Saneada. De acordo com Bia Rodrigues, coordenadora de Responsabilidade Social da empresa, a meta é que o Mãos e Obras capacite cerca de 200 pessoas nas sete regiões da Capital até o final de 2024.

“É uma oportunidade de capacitar as pessoas para o mercado de trabalho fomentando assim a geração de renda e o empreendedorismo, e é claro que o SENAI foi a instituição escolhida para estar junto da gente nesta iniciativa porque sabemos do know-how que ela tem para poder capacitar esses alunos”, destacou Bia.

Para a artesã Alessandra Moura Vicente, moradora da região do Los Angeles, o Programa Mãos e Obras será a chance de expandir seus horizontes para novos conhecimentos. Ela participou de outra ação de geração de renda da Águas Guariroba no bairro: o projeto “Bolha de Sabão” que ensina a produzir sabão utilizando óleo de cozinha usado. Além de ser uma alternativa para gerar renda, o projeto dá destinação para o óleo usado, evitando que ele seja descartado na rede de esgoto – ação que pode provocar extravasamentos na tubulação. “Nunca tive a oportunidade de fazer um curso assim, apesar da idade… nunca pude trabalhar, sempre fui dona de casa, morei em fazenda, nunca tive a oportunidade, agora estou tendo com o projeto Bolha de Sabão e com este agora”, explica Alessandra.

“É uma parceria muito importante que mostra o olhar, tanto da empresa quanto do Senai para essa parte social, então o Mãos e Obras literalmente foi construído a várias mãos e hoje leva o SENAI para dentro do bairro, capacitando a mão de obra que pode se reverter não só para uma renda quanto a empregabilidade do setor”, ressalta Plínio Gratão, Gerente de Gestão e Negócios da Faculdade Senai da Construção. “O curso é focado em reparos residenciais. O aluno vê todo o contexto de obra, entra em normas pertinentes à área e os reparos que eu posso fazer em determinada situação. Então ele simula o que ocorre na vida real, no canteiro de obra ou dentro de uma própria residência”, conclui Gratão.

