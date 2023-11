Sessão pública divulga notas das provas práticas do Concurso da Magistratura

A Comissão de Concurso presidida pelo Desembargador Dorival Renato Pavan, na presença dos também membros Desa Elizabete Anache e advogado Luiz Renê do Amaral, realizou a sessão pública de identificação e divulgação das notas das Provas Práticas Sentenças Criminal e Cível do 33º certame para provimento de cargos de juiz substituto.

A sessão pública presencial foi realizada no plenário Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e as notas divulgadas devem ser publicadas no Diário da Justiça por meio de um novo edital até a próxima quinta-feira, dia 9 de novembro, com abertura de prazo de vistas e recursos.

Próximas etapas – A seguir, com caráter eliminatório, os candidatos classificados nas duas primeiras fases serão convocados para requererem sua inscrição definitiva. A Comissão Organizadora então fará sindicância da vida pregressa e investigação social do candidato, o qual deverá se submeter a exames de saúde e psicotécnicos.

Por conseguinte, é chegada a etapa da prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, quando os candidatos serão arguidos pelos examinadores, individualmente, por 15 minutos cada. E a última fase do certame consiste na avaliação dos títulos apresentados pelos candidatos no momento da inscrição definitiva e entregues na Secretaria da Magistratura do TJMS.

Leia mais: TJMS divulga resultado de concurso para novos “donos de cartórios”

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram