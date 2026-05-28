Dia Livre de Impostos oferece descontos em tênis, roupas, móveis e óculos em MS

Consumidores de Mato Grosso do Sul encontram nesta quinta-feira (28) produtos com preços reduzidos em lojas participantes do DLI (Dia Livre de Impostos). A campanha nacional tem como objetivo mostrar o impacto da carga tributária no valor final de produtos e serviços comercializados no país. No Estado, a ação é coordenada pela FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul) e chega à oitava edição estadual, enquanto a organização nacional é feita pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas).

Segundo os organizadores, os lojistas participantes abrem mão de parte da margem de lucro ou subsidiam os tributos para comercializar os produtos com abatimento equivalente aos impostos. Entre os itens anunciados estão tênis, roupas, calçados, perfumes, móveis, óculos, artigos infantis, produtos de decoração e itens de saúde e bem-estar. Há modelos de tênis com descontos de até 25%, passando de R$ 399,99 para R$ 299,99, além de opções que caíram de R$ 599,99 para R$ 449,99.

No setor de vestuário, uma camiseta básica da Calvin Klein teve redução de 34,26%, passando de R$ 359 para R$ 236,94. Já uma calça jeans da mesma marca caiu de R$ 699 para R$ 461,34. Entre os calçados femininos, há sandália de salto fino com preço reduzido de R$ 629 para R$ 400,92, rasteiras de R$ 399,90 por R$ 167,93 e mocassim de R$ 599,90 por R$ 293,93. A campanha também inclui itens para casa e decoração, como sofá zero caixa de R$ 3.542 por R$ 2.480 e vasos decorativos com descontos de 40%.

As óticas participantes também aderiram à mobilização, oferecendo armação solar de R$ 299 por R$ 167,70 e lente de visão simples com filtro azul de R$ 299 para R$ 183,91. Outros produtos anunciados incluem tinta borracha líquida de R$ 637 por R$ 407,68, essência para difusor de R$ 65 por R$ 40,95, toalha infantil com capuz de R$ 139,90 por R$ 89,90 e própolis spray de R$ 24,90 por R$ 12,90. A mobilização ocorre em várias cidades do país e busca conscientizar consumidores sobre o peso dos impostos no comércio brasileiro.

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