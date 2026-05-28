Funsat oferta com 1.453 vagas nesta quinta-feira (28)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece nesta quinta-feira (28) um total de 1.453 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades são disponibilizadas por 144 empresas e abrangem 121 profissões. Para concorrer, é necessário manter o cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional do Emprego).

Entre os destaques do painel aparecem vagas para ajudante de eletricista, assistente de contabilidade, assistente de vendas, barman, captador de recursos, eletricista de manutenção industrial, encarregado de manutenção e estoquista.

As funções com maior número de vagas são operador de caixa, com 348 anúncios, e auxiliar de limpeza, com 209 oportunidades. Em cerca de 70% dessas seleções, as empresas não exigem experiência anterior, modalidade conhecida como recrutamento de perfil aberto, voltada ao treinamento remunerado de novos colaboradores.

O painel também conta com 55 vagas exclusivas ao público PCD (Pessoa com Deficiência), distribuídas entre auxiliar de confecção (50), empacotador à mão (2), repositor de mercadorias (2) e auxiliar de limpeza (1).

Durante o expediente, a Fundação também apresenta o balanço da campanha “Maio do Trabalhador”. Ao longo de 18 dias de ações, a Agência de Empregos realizou 1.400 atualizações cadastrais e promoveu quatro edições do Emprega CG, incluindo ações itinerantes nos bairros Jardim Colúmbia e Jardim Noroeste.

A próxima edição do Emprega CG acontece nesta sexta-feira (29), das 8h às 12h, no CRAS Parque do Sol, localizado na Rua Maria Del Horno Samper, 247. A Engetal Engenharia realizará entrevistas imediatas para 51 vagas nas funções de pintor de obras (8), encanador (3), armador de ferro (4), almoxarife (1), pedreiro (15) e ajudante de obras (20).

O atendimento da Funsat acontece das 7h às 13h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699.

Por Prefeitura de CG