Dr. Victor Rocha destaca importância do Vira CG Saúde para redução das filas do SUS em Campo Grande

O presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, Dr. Victor Rocha, participou na manhã desta segunda-feira (25) do lançamento do programa Vira CG Saúde, realizado pela Prefeitura de Campo Grande. A iniciativa prevê investimento superior a R$ 60 milhões para ampliar o acesso da população a consultas, exames, cirurgias eletivas e procedimentos especializados na rede pública de saúde.

Desde o início do primeiro mandato, em 2020, Dr. Victor Rocha tem defendido a necessidade de enfrentar um dos principais desafios da saúde pública em Campo Grande: a longa espera por atendimentos especializados no Sistema Único de Saúde (SUS).

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Para o parlamentar, o programa representa uma possibilidade concreta de redução das filas e mais dignidade para quem depende exclusivamente da saúde pública.

“Desde o início do nosso mandato, temos levantado essa pauta porque sabemos o sofrimento de milhares de famílias que aguardam por consultas, exames e cirurgias. O Vira CG Saúde surge como uma esperança real de reduzir esse tempo de espera e garantir mais dignidade para a população que depende do SUS”, destacou Dr. Victor Rocha.

O mutirão contempla mais de 24,8 mil atendimentos, incluindo mais de 8,4 mil procedimentos cirúrgicos e cerca de 16,8 mil exames e diagnósticos especializados. Entre os serviços ofertados estão cirurgias gerais, ortopédicas, vasculares, bariátricas, urológicas, oftalmológicas, pediátricas e oncológicas, além de exames como ressonância magnética, tomografia, colonoscopia, endoscopia e radiografias.

Segundo o Dr. Victor Rocha, iniciativas como essa demonstram que investimentos estratégicos na saúde pública conseguem gerar resultados concretos para a população.

“Mais de R$ 60 milhões estão sendo investidos diretamente na saúde da nossa gente. Resultado que chega na ponta, porque é fazendo o certo que a gente traz resultado. Quem mais ganha com isso é a população de Campo Grande”, afirmou.

O vereador também reforçou que continuará acompanhando de perto a execução do programa e defendendo ações permanentes para fortalecer a rede pública de saúde e ampliar o acesso da população aos atendimentos especializados.