Jovem de 27 anos morre em colisão entre moto e carro no Bairro Montevidéu

Um jovem de 27 anos identificado como Tarcisio Barboza Vila Nova morreu na madrugada desta quinta-feira (28) após uma colisão entre a motocicleta que pilotava e um Ford Ecosport, no Bairro Montevidéu, em Campo Grande. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Ana Rosa Castilho Ocampo com a Rua Itaíba.

De acordo com as informações iniciais, a Polícia Militar foi acionada por volta das 4h36. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. O Corpo de Bombeiros também foi chamado e confirmou o óbito.

Com o impacto da batida, Tarcisio caiu na calçada e a motocicleta ficou parada próxima ao meio-fio. O capacete da vítima se soltou durante a colisão e o motociclista sofreu um grave ferimento na cabeça, morrendo antes da chegada do socorro.

O motorista do Ford Ecosport permaneceu no local e foi quem acionou o atendimento de emergência. Aos policiais, ele relatou que seguia pela Avenida Ana Rosa Castilho Ocampo, a caminho do trabalho, quando ocorreu a colisão. Segundo o relato, a motocicleta trafegava pela Rua Itaíba.

Ainda conforme a PM, o condutor do automóvel estava com a documentação do veículo e a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) regularizadas. Os policiais também informaram que ele não apresentava sinais visíveis de embriaguez. O motorista deverá passar pelo teste do bafômetro, procedimento considerado padrão em acidentes com vítima fatal.

Abalado, o homem contou que tudo aconteceu de forma muito rápida. Ele disse que, após a batida, desceu do carro sem entender inicialmente o que havia atingido. Ao perceber a motocicleta com as luzes piscando e a gravidade da situação, ligou para o patrão em busca de orientação e, em seguida, acionou o socorro.

Durante o atendimento telefônico, ele recebeu instruções para verificar os sinais vitais da vítima. “Ela mandou ver a pulsação, mas infelizmente não tinha mais. Uma fatalidade. Eu nunca pensei que isso ia acontecer comigo, penso na família dele”, lamentou o motorista.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

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