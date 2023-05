Segurança das pessoas em situação de rua é debatida em Audiência

A Câmara Municipal de Campo Grande promove, na segunda-feira, dia 15 de maio, às 14 horas, Audiência Pública para discutir sobre a segurança das pessoas em situação de rua. O debate foi convocado pela Comissão Permanente de Política e Direitos das Mulheres, de Cidadania e Direitos Humanos, presidida pela vereadora Luiza Ribeiro.

A Comissão é composta ainda pelos vereadores Junior Coringa (vice-presidente), Valdir Gomes, Clodoilson Pires e Ademir Santana. O objetivo é debater a construção e implementação de políticas públicas eficazes para combater a violência contra essas pessoas.

A vereadora Luiza Ribeiro lembrou do aumento da população em situação de rua em todo o Brasil, diante da crise econômica ou da falta de projetos sociais nos últimos anos. “Em Campo Grande não é diferente. Basta andarmos pelas ruas da cidade para vermos várias pessoas vivendo nas ruas. Tivemos ainda a ocorrência de crimes graves, como homicídio e tentativa de homicídio”, afirmou.

Ela reforçou que quem está na rua vive totalmente exposto e falou da necessidade de redobrar os cuidados e evitar que a violência venha, inclusive, dos órgãos públicos de segurança. Neste ano, Cauby de Freitas Novaes, 56 anos, foi morto após ser atingido por um soco pelo guarda municipal Emerson Barbosa, que foi demitido da função. Foi um dos casos que motivou o debate que será realizado na Casa de Leis.

