Em casa ou na churrascaria: Procon divulga valores para celebrar o Dia das Mães

Nem sempre há consenso em relação ao presente, mas todos concordam que no seu dia, elas merecem uma folga da cozinha. Para orientar o consumidor e celebrar o Dia das Mães, neste domingo (14), pesquisa do Procon-MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) estimou valores sobre optar por um churrasco em casa ou a ida até uma churrascaria de Campo Grande.

Mais detalhes da pesquisa podem ser consultados nos links (almoço em casa ou no restaurante). No primeiro caso, ao menos um dos itens tem variação de 100,06% no preço, enquanto nos rodízios de carnes ela pode chegar a 71,99%. Os dados foram coletados entre os dias 2 e 9 de maio.

Ao optar por comemorar em casa, os técnicos da secretaria vinculada a Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) avaliaram itens como cortes de frango, carne bovina, linguiça toscana, carvão vegetal, mandioca congelada e pão de alho. Preços de sete supermercados e cinco casas de carne compõe a pesquisa. Variações mais expressivas estão no quilo da linguiça (100,06%), picanha (89%) e tulipa de frango (88,1%).

No Ponto da Carne, no Bairro Vila Cruzeiro, o quilo da linguiça toscana é comercializado a R$ 32,90, enquanto ele custa R$ 16,49 no Supermercado Compre Bem, no Vila América.

O quilo da picanha na Casa de Carne Big Beef, no Santa Fé, chega a R$ 99,98, ante os R$ 52,90 no Supermercado Duarte, na Vila Moreninha II. Já a tulipa de frango vale R$ 39,50 na Casa de Carne Mão de Vaca, no Centro, e R$ 21 no Assaí Atacadista, na Mata do Jacinto.

Quanto a capa de contrafilé, com a menor variação entre as carnes (49,74%), o quilo do corte está em R$ 39,98 na Casa de Carne Big Beef e R$ 26,70 no Assaí Atacadista.

Na churrascaria

Para quem opta pela churrascaria, os preços apresentam variação de 71,99%. O maior deles, de R$ 109,90, está no rodízio da Manura Churrascaria, localizada no Centro, e no Nativas Grill, na Chácara Cachoeira. Já o rodízio mais econômico, de R$ 63,90, está no Galpão da Costela, no Santa Fé.

Os dados consideram a avaliação de 12 estabelecimentos, entre os dias 2 e 9 de maio, na Capital. Três dos restaurantes pesquisados não possuem rodízio e informaram estar fechados no domingo. São eles o Vermelho Grill no Chácara Cachoeira, Gaúcho Gastão In Quilo no Parque dos Poderes e o Boi na Brasa, no Tijuca. Acesse também: Petrobras confirma possível corte nos preços dos combustíveis na semana que vem

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da assessoria