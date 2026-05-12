Desenrola Fies começa nesta quarta com descontos de até 99% para estudantes inadimplentes

Estudantes com dívidas do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) poderão renegociar os débitos a partir desta quarta-feira (13) por meio do programa Desenrola Fies, que prevê descontos de até 99% do valor consolidado da dívida. A medida foi oficializada pela Resolução CG-Fies nº 66, publicada no DOU (Diário Oficial da União) desta terça-feira (12), e deve beneficiar milhares de pessoas em Mato Grosso do Sul.

Dados do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) apontam que o Estado possui atualmente 38.499 contratos ativos do Fies. Entre os estudantes que já entraram na fase de amortização, 22.421 estão inadimplentes, o que representa mais da metade dos contratos nessa etapa. O volume de dívidas acumuladas em Mato Grosso do Sul chega a aproximadamente R$ 1,6 bilhão.

O programa é destinado a estudantes que firmaram contrato até 2017 e que estavam em fase de pagamento em 4 de maio de 2026. A renegociação poderá ser feita até 31 de dezembro deste ano, diretamente pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Segundo o MEC (Ministério da Educação), estudantes com parcelas vencidas há mais de 90 dias poderão obter desconto total sobre juros e multas. Quem optar pelo pagamento à vista poderá receber abatimento de até 12% sobre o valor principal da dívida.

Também haverá possibilidade de parcelamento do saldo em até 150 vezes mensais, com perdão integral dos encargos. Já estudantes inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) e em situação de vulnerabilidade social, com débitos vencidos há mais de 360 dias, poderão conseguir desconto de até 99% para quitação integral da dívida.

Além dos inadimplentes, o programa também contempla estudantes que mantiveram os pagamentos em dia. Nesses casos, o MEC prevê desconto de 12% para quitação antecipada do contrato.

Em nota divulgada pelo governo federal, o ministro da Educação, Leonardo Barchini afirmou que os estudantes poderão renegociar os débitos “diretamente junto à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil”.

A expectativa do governo federal é beneficiar mais de 1 milhão de estudantes em todo o País. Apesar das condições facilitadas de renegociação, o programa não permitirá o uso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para abatimento das dívidas do financiamento estudantil.

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