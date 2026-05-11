Com 22 mil inadimplentes, dívidas do Fies somam R$ 1,6 bilhão em Mato Grosso do Sul

Mais da metade dos contratos do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) em Mato Grosso do Sul está inadimplente. Dados enviados pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) mostram que o Estado possui atualmente 38.499 contratos ativos do programa, sendo que 22.421 já estão com parcelas em atraso na fase de amortização.

O montante devido chama atenção: as dívidas acumuladas chegam a aproximadamente R$ 1,6 bilhão. O cenário revela que milhares de estudantes financiaram a graduação, concluíram ou interromperam os cursos, mas acabaram sem condições de manter o pagamento das prestações.

Diante do alto índice de inadimplência, o Governo Federal lançou o Desenrola Fies 2026, programa criado para renegociação das dívidas do financiamento estudantil. A iniciativa foi instituída pela Medida Provisória nº 1.355/2026, assinada em 4 de maio, que altera a Lei nº 10.260/2001, responsável pela regulamentação do Fies.

A proposta funciona como uma espécie de “refis” para estudantes endividados. Segundo o MEC (Ministério da Educação), o objetivo é reduzir a inadimplência, permitir a regularização financeira dos contratos e possibilitar que os beneficiários recuperem acesso ao crédito e reorganizem a vida econômica.

Pelas regras divulgadas, estudantes com parcelas vencidas há mais de 90 dias poderão renegociar os débitos com perdão total de juros e multas. Também haverá desconto de até 12% sobre o valor principal da dívida para quem optar pelo pagamento à vista.

Já os contratos parcelados poderão ser quitados em até 150 prestações mensais, mantendo o abatimento integral dos encargos financeiros.

O programa prevê ainda condições especiais para estudantes inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) e em situação de vulnerabilidade social. Nesses casos, quando a dívida estiver vencida há mais de 360 dias, o desconto pode chegar a 99% do valor consolidado para quitação total.

Nos demais contratos com atraso superior a um ano, o abatimento poderá alcançar até 77% do valor total da dívida.

O Governo Federal ainda deve divulgar o calendário oficial e os canais para adesão ao programa de renegociação.

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