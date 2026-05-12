Fim de semana terá mutirão para emissão da nova carteira de identidade em Campo Grande

Serão disponibilizadas 300 vagas sem necessidade de agendamento

Ação no próximo fim de semana terá 300 vagas para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), o novo RG, sem necessidade de agendamento, no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande.

Serão distribuídas 150 vagas no sábado (16) e outras 150 no domingo (17). O atendimento ocorrerá das 10h às 19h, no Posto de Identificação do Shopping Norte Sul Plaza.

O atendimento será realizado por ordem de chegada. Cabe ressaltar que a primeira via da CIN é gratuita.

A ação é realizada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), por meio do Instituto de Identificação da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, e integra o mutirão “Novo RG no Fim de Semana”, voltado a facilitar o acesso ao documento para pessoas que têm dificuldade de comparecer aos postos durante os dias úteis.

“O atendimento no fim de semana foi pensado justamente para quem tem dificuldade de procurar o serviço em horário comercial. É uma forma de aproximar o serviço do cidadão e facilitar o acesso ao documento”, afirma Daniel Ferreira Freitas, diretor do Instituto de Identificação.

O Posto de Identificação fica na Entrada F do Shopping Norte Sul Plaza, com acesso pela Rua Japão. O local conta com estacionamento próximo, incluindo vagas prioritárias para pessoas com deficiência e idosos.

A CIN é o novo modelo nacional da carteira de identidade e adota o CPF como número único de identificação. A mudança amplia a segurança na identificação civil e padroniza o documento em todo o país.

Para solicitar o documento, é necessário apresentar o CPF e a certidão correspondente ao estado civil do cidadão. Solteiros devem apresentar certidão de nascimento original. Casados devem apresentar certidão de casamento original. Divorciados e viúvos devem apresentar certidão de casamento original com averbação de divórcio ou de falecimento.

Serviço

Mutirão “Novo RG no Fim de Semana”

Quando: 16 e 17 de maio de 2026, sábado e domingo

Horário: das 10h às 19h

Onde: Posto de Identificação do Shopping Norte Sul Plaza

Acesso: Entrada F, pela Rua Japão

Senhas: 150 por dia, por ordem de chegada

Atendimento: sem agendamento

Custo: primeira via gratuita

Documentos necessários:

– Solteiros: certidão de nascimento original e CPF

– Casados: certidão de casamento original e CPF

– Divorciados e viúvos: certidão de casamento original com averbação de divórcio ou de falecimento e CPF.

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