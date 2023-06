Comércio varejista de MS tem alta de 1,1% em abril

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou, nesta quarta-feira (14), a Pesquisa Mensal de Comércio referente ao mês de abril de 2023, apontando que o volume de vendas do comércio varejista sul-mato-grossense avançou 1,1% em abril.

Na série sem ajuste sazonal, frente a abril de 2022, o volume do comércio varejista foi de 4,6%, representando dezessete meses de alta consecutiva. A variação acumulada em 12 meses ficou em 6,1% e a variação acumulada no ano fechou em 4,8%.

Já no comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e de material de construção, houve queda no mês de abril (-7,3%).

Enquanto no volume de vendas, em relação a abril do ano anterior, MS apresentou queda de 12,0%. O acumulado em 12 meses é de 0,7%, mas a variação acumulada no ano é negativa (-4,1%).

Vendas crescem em 16 Unidades da Federação em relação a março

Em abril, na série com ajuste sazonal, o comércio varejista variou 0,1%, com resultados positivos em 16 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Paraíba (3,6%), Pernambuco (2,3%) e Distrito Federal (2,0%). Por outro lado, houve resultados negativos em 11 UFs, destacando-se Espírito Santo (-4,3%), Amapá (-1,2%) e Paraná (-1,1%).

Na mesma comparação, o comércio varejista ampliado teve resultados negativos em 17 das 27 UFs, com destaque para Mato Grosso do Sul (-7,3%), Rondônia (-5,1%) e Paraná (-5,1%). Por outro lado, pressionando positivamente, figuram 10 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Bahia (4,8%), Minas Gerais (4,0%) e Maranhão (3,5%).

Na comparação anual, as vendas sobem em 17 das 27 Unidades da federação

Frente a abril de 2022, o comércio varejista nacional avançou 0,5% com resultados negativos em 17 das 27 UFs, com destaque para Tocantins (12,2%), Roraima (10,7%) e Alagoas (8,7%). Por outro lado, houve recuos em 10 das 27 Unidades da Federação, com destaque para: Rio Grande do Norte (-7,1%), Rio Grande do Sul (-2,4%) e Goiás (-2,3%).

Considerando o comércio varejista ampliado, a variação entre abril de 2023 e abril de 2022 mostrou um aumento de 3,1%, com resultados positivos em 19 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Tocantins (24,6%), Acre (15,7%) e Bahia (11,4%). Por outro lado, pressionando negativamente, figuram oito das 27 Unidades da Federação, com destaque para Mato Grosso do Sul (-12,0%), Ceará (-8,5%) e Rio Grande do Norte (-7,8%).

