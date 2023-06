Homem é preso transportando carga milionária de pneus contrabandeados

Homem de 34 anos, foi preso na tarde de ontem (13), transportando uma carga milionária de pneus contrabandeados do Paraguai. O flagrante aconteceu na MS-386, entre Ponta Porã e Amambai, próximo à região de fronteira. Aos policiais, o motorista relatou que receberia R$ 25 mil pelo transporte dos materiais ilícitos.

Segundo o DOF, a carreta IVECO/STRALIS 570 de cor cinza, seguia pela rodovia, quando foi abordada pelos policiais. Interrogado, o motorista do veículo disse que estava sem carga e que seguia sentido a Amambai, mas durante a vistoria localizaram-se os pneus ilegais.

Diante do flagrante sobre os produtos ilícitos, o condutor confessou que foi contratado por um desconhecido, para pegar a carga na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e levá-la até Campo Grande. Ele ainda relatou que estava sendo acompanhado por outro homem que seguia a sua frente, em uma SW4 de cor preta, repassando as informações sobre o policiamento pela rodovia.

Conforme o DOF, a carga de pneus contrabandeados é avaliado em mais de um milhão de reais. A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã.

