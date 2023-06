Foragido da Justiça é preso na MS-156 usando documentos do irmão

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), recapturou na tarde de ontem (13), na MS-156, em Amambai, um foragido da justiça que cumpria pena por tráfico de drogas. O homem de 23 anos, usava documentos do próprio irmão de 20, no momento do flagrante,

A prisão ocorreu durante um bloqueio policia quando os agentes do DOF realizaram sinal de parada a um veículo que seguia sentido Amambai/Caarapó, onde o foragido seguia como passageiro. Durante a entrevista o suspeito apresentou respostas desconexas e bastante nervosismo, mostrando um documento de identificação sem foto.

Após checagem no sistema, os policiais perceberam que o homem estava como documento do próprio irmão. No sistema policial, os agentes do DOF descobriram que o rapaz constava um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. O suspeito ainda disse aos policiais que evadido e que por este motivo estaria com os documentos de outra pessoa.

O homem detido possuí diversos registros criminais. Ainda menor de idade ele já havia sido apreendido por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e ameaça. Em 2018 ele foi preso em Ponta Porã com quase 90 quilos de maconha.

Ainda conforme o registro policial, em 2022 o mesmo individuo já havia usado o documento de um segundo irmão dele para tentar fugir da prisão, já que na época estava com um mandado de prisão em aberto. Naquela mesma ocasião, no ano passado, o irmão que ele usava o documento nesta terça-feira, também estava foragido e ambos foram presos.