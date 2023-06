Prefeitura notifica familiares para a readequação de túmulos nos cemitérios municipais da Capital

A Prefeitura Municipal de Campo Grande divulgou, na edição de ontem (12), do Diário Oficial, o chamamento público à população sobre a readequação dos Cemitérios Públicos Municipais. Conforme o documento, os titulares de jazigos nos cemitérios Santo Amaro, Santo Antônio e São Sebastião/Cruzeiro, têm prazo de 30 dias para impermeabilização do solo.

De acordo com a publicação, que aconteceu por meio da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), caso os reparos não sejam realizados, como a construção de gavetas, reparos necessários e a limpeza geral dos referidos túmulos, os terrenos serão revertidos para posse da prefeitura, visando a melhoria dos serviços disponibilizados e prestados para toda a população, além da regularização ambiental destas áreas.

Além disso, os proprietários ou representantes legais têm 30 dias, a contar de segunda-feira (12), para comparecer ao cemitério de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 11 horas e das 13 horas às 17 horas, onde receberão as orientações acerca do projeto estrutural de readequação que define as medidas e materiais a serem utilizados nos jazigos e nas gavetas.

SITUAÇÃO CRÍTICA

Recentemente, o jornal O Estado recebeu a denúncia de leitores, mostrando o descontentamento com as precárias situações encontradas no Cemitério Santo Amaro. Segundo relatos, o local está com túmulos abertos e há até mesmo ossadas expostas pela falta de manutenção. Na tarde de ontem (13), a equipe de reportagem esteve no local e identificou que além da situação interna, os muros de proteção da unidade caíram, por conta das fortes chuvas registradas nos últimos dias, em Campo Grande. Situação que deverá ser solucionada pelas equipes da Sisep.

