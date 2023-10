Comércio deve movimentar R$ 360 milhões no dia dos Pais

Os sul-mato-grossenses estão otimistas para o Dia dos Pais deste ano, a ser comemorado no segundo domingo de agosto (13) devendo movimentar R$ 360,66 milhões, valor 41% maior do que no ano passado, quando foram injetados R$ 256,68 milhões. Roupas (44,07%), perfumes (23,41%) e calçados (21,55%) aparecem no topo dos presentes preferidos pelos compradores.

Pesquisa de Intenções de Compras e Comemorações para o período, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF/MS), em parceria com o Sebrae/MS, o comércio do Estado A pesquisa aponta que aumentou tanto o percentual de consumidores que pretendem comprar presentes quanto os que vão comemorar a data.

A maioria dos entrevistados disse que pretende celebrar o Dia dos Pais (68,20%), número também considerável dos que vão presentear (51,54%). Do montante a ser movimentado com o Dia dos Pais, R$ 158,5 milhões são em presentes e R$ 202,2 milhões em comemorações.

Na hora da compra, a qualidade do produto (50,64%) será o diferencial para a escolha, seguido da escolha do pai (28,21%) e do produto que viu na vitrine (12,24%). O pagamento à vista com desconto e o parcelamento no crédito serão os principais atrativos.

“São números importantes e que balizam tomadas de decisão por parte do empresário. Por exemplo, quando perguntado ao consumidor quais elementos que podem definir as compras, o preço aparece reforçando a necessidade de uma estratégia de divulgação das promoções, assim como a escolha por produtos expostos na vitrine”, afirma a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira.

O levantamento foi realizado com 1.981 pessoas em sete municípios de Mato Grosso do Sul (Campo Grande, Corumbá/Ladário, Coxim, Bonito, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas) entre os dias 21 e 28 de junho.

