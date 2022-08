As vésperas do Dia dos Pais comerciantes esperam aumento de vendas

O Dia dos Pais é comemorado neste domingo (14) e para quem quer presentear a figura paterna precisa correr nos dois últimos dias antes da data. Para conferir como está o comércio de Campo Grande o jornal O Estado Online foi as ruas para saber como estão as vendas do período.

Para a maioria dos comerciantes entrevistados as vendas ainda estão baixas mas eles acreditam que a partir desta sexta-feira (12) e no sábado (13) a movimentação em busca dos presentes para o Dia dos Pais será maior.

Para Tânia Cristina, vendedora de uma loja de calçados e confecções as vendas ainda não avançaram. “Vamos esperar para ver como será hoje, porque o movimento está bem devagar, nem parece que será Dia dos Pais. Ano passado mesmo com a pandemia o movimento estava melhor do que neste ano. Estávamos com expectativa boa mas está muito devagar”.

Um dos itens procurados para presentes são os eletrônicos e estão com boas vendas, de acordo com a supervisora de vendas Letícia Sobral. “A ilha de tecnologia está com as maiores vendas, celular notebook, essas coisa. E a parte do vestuário masculino está vendendo bem”.

O Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) de Mato Grosso do Sul divulgou esta semana uma pesquisa que pode ajudar aos atrasados que ainda não compraram os presentes e estão apostando nos celulares.

De acordo com a pesquisa o Smartphone Motorola Moto G31 com 128 GB foi o que apresentou maior variação, sendo comercializado por R$ 2.199,90 na Havan e por R$ 1 399,99 nas Pernambucanas. A menor diferença percentual (2,74%) foi verificada no produto Apple Iphone 12 com 128GB vendido no Carrefour por R$ 5.999,99 e na Magazine Luiza por R$ R$ 5.839,00.

Mas para Letícia Sobral até o frio pode ter espantado os clientes. “A gente está com expectativa para hoje e amanhã, mas o movimento não está como esperávamos. Mas acho que pode até ser o frio, já que o pagamento saiu. Ano passado, neste período o fluxo estava mais intenso”, disse.

Já para o gerente de loja, Jânio Araújo o frio fez ao contrário e intensificou as vendas. “Depois que a temperatura baixou, aqueceu mesmo a venda, o frio ajudou igual o dia das mães, que teve um frio muito forte e foi um dos melhores meses para o varejo. Esse frio vem para somar com o Dia dos Pais”.

Ele ainda explica que devido a pandemia o crescimento de vendas ainda não pode ser observado. “A expectativa é grande e o frio aqueceu as vendas. O Dia dos Pais do ano passado devido a pandemia ainda não foi bom, então o nosso crescimento no ano passado é na verdade em cima das vendas de 2020”, explica.

Para Éder Garcia, gerente de varejo, a busca pelos presentes tem uma forcinha do horário de funcionamento das lojas no centro. “O mercado está aquecendo novamente, já está tendo bastante procura para linhas de barbeador elétrico, aparador de pelos, poltrona do papai, e celulares e hoje e amnhã serão dias importantes para nós, com horário estendido”

Outra opção de presente são os perfumes, e o Procon também fez um levantamento nos preços. Nos perfumes a maior diferença (36,55%) ficou Antonio Banderas The Secret Masculino Eau de Toilette 100ml, que pode ser adquirido por R$ 232,00 na Anne Gachet e a R$ 169,90 na Renner e Riachuelo e a menor (2,48%) para 212 Vip Men Carolina Herrera Eau de Toilette 50ml. O valor para compra na Renner e Riachuelo fica em R$ 449,90 enquanto na Anne Gachet é R$ 439,00.

Para a consultora de vendas da loja O Boticário, Jéssica Maria, a vendas ainda podem melhorar devido as buscas de última hora por presentes. “A expectativa está grande e estamos conseguindo vendas boas. Mas esse ano o fluxo está menor. Acredito que esse fluxo ainda não aumento devido ao brasileiro de última hora”

“Esta semana o que mais está saindo são os kits voltados para o Dia dos Pais, que inclusive já esgotou as vendas”, finaliza.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

