Ponta Porã 111 anos: Prefeitura divulga balanço de obras importantes em andamento

Ponta Porã completa nesta terça-feira (18), 111 anos de emancipação político-administrativa e a Prefeitura Municipal divulgou o andamento das obras pela cidade, entre elas a revitalização de toda a Linha Internacional.

Faz parte desse projeto o alargamento da Avenida Brasil e um total de mais 15 quilômetros de rede de drenagem. Essa obra vai dar mais fluidez ao tráfego e captar as águas das chuvas, eliminando alguns pontos de alagamento no seu trajeto.

Também está em execução a duplicação da MS-164, que vai ligar o Fortis até o trevo do Contorno Viário Norte. Além disso, o Contorno Viário Sul está a todo o vapor, na rodovia entre a BR-463 e a Rua Guia Lopes.

Também será pavimentando o prolongamento da Rua Batista de Azevedo, que ligará o Contorno à região do aeroporto, o que proporcionará acesso rápido ao anel viário.

Saúde básica

Na saúde, a Prefeitura Municipal de Ponta Porã entregou as Unidades Básicas da Família do Distrito de Cabeceira do Apa e a do Bairro Kamel Saad.

Já o Centro Regional de Especialidades Joao Kayatt está 70% concluído, junto com o prédio do Centro Especializado de Reabilitação. O CAPSi, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil está quase concluído e será de grande importância para toda a nossa população.

A saúde vai ganhar um forte reforço com a instalação da Faculdade de Medicina. Os professores e os acadêmicos vão atuar nos postos de saúde e no Hospital Regional Dr. José Simone Netto, o que proporcionará redução da demanda Médica e aumento dos nossos índices quantitativos.

Parque Tecnológico Internacional, pavimentação e outros projetos

O Parque Tecnológico Internacional está em construção e vai atrair negócios e empregos para o município, assim como o Porto Seco que a Receita Federal está licitando.

A Sede da Guarda Municipal, pista oficial de Atletismo, ampliação de 28 salas de aula nas escolas do Jardim Ivone, João Carlos Pinheiro Marques e Ceinf Joana Barrios e finalização da nova Funcespp são entregas importantes para a comunidade, que em breve estarão disponíveis.

A licitação para a construção de um Mercado Municipal com uma praça de alimentação, que ficará na rua Antônio João e será um lugar para que os pequenos produtores rurais, principalmente os do Distrito de Nova Itamarati, possam comercializar seus produtos em um só lugar.

A pavimentação dos bairros é um justo e merecido anseio da população e a Administração Eduardo Campos tem obras em andamento nos seguintes bairros:

– Ordem de serviço e início da drenagem e pavimentação do Residencial Ponta Porã 2;

Estão em obras: Jardim Universitário; Vila Área e Jardim Panambi; Bairro da Mooca; Jardim das Rosas e Jardim Primor.

Estão prontos para iniciar as pavimentações asfálticas do Parque dos Ipês III e o asfaltamento do corredor que liga o Jardim Universitário às Universidades, na saída para Dourados.

"Uma coisa vocês podem ter certeza: aos 111 anos Ponta Porã segue em frente, com avanços para melhorar a vida e gerar empregos. Juntos, estamos construindo a FRONTEIRA DO FUTURO!", destacou o Prefeito Eduardo Campos.