Próximas semanas devem ser de calor intenso e tempo seco em Mato Grosso do Sul

[Texto: Camila Farias, Jornal O Estado de MS]

Após sete anos, fenômeno ‘El Niño’ deve potencializar o aumento das temperaturas em todo o país

Após alguns dias de queda nas temperaturas em Mato Grosso do Sul, os próximos dias de inverno devem ser mais quentes que o normal, para esta época do ano. De acordo com a previsão do tempo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), de hoje (18) a quinta-feira (20), o tempo deve permanecer estável, com sol e variação de nebulosidade devido à atuação da circulação anticiclônica que favorece o tempo seco.

Após um mês de junho de recordes, a OMM (Organização Meteorológica Mundial), das Nações Unidas, destacou que, em alguns meses deste ano, a temperatura ultrapassaria os 1,5ºC. Mensalmente, os registros confirmam a tendência, não só em Mato Grosso do Sul, como também em outras regiões do país.

Para o inverno de 2023 não estão descartados os dias de calor, especialmente entre os meses de julho e agosto, período em que pode ocorrer sequência de vários dias quentes, com as máximas acima de 35º.

Esta situação deve trazer alterações significativas no padrão de chuvas e temperaturas na próxima estação, em setembro e outubro deste ano. No Estado, o regime pluviométrico deve ser significativo e as temperaturas máximas em valores acima dos 35ºC vão ocorrer a partir de agosto e avançarão pela estação da primavera, alcançando os 40ºC.

Com base na meteorologia, para esta semana, na região norte, são esperadas temperaturas mínimas entre 18 e 20°C e máximas de até 34°C. Em Campo Grande, mínima entre 15 e 17°C e máximas de 30°C. Já no período da tarde prevalece a baixa umidade relativa do ar, entre 25 e 45% para o Estado. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais secos do dia. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer valores acima de 50 km/h.

Segundo o prognóstico de inverno de 2023 do meteorologista Natalio Abraão, as temperaturas mais amenas devem permanecer apenas até o dia 20 de julho, em função da transição para o “El Niño”, a ocorrência de temperaturas baixas não deve ser continuada ou mais intensa, em que se esperam valores muito abaixo dos 5ºC, com muita umidade e chances de geadas fortes.

“O inverno em MS tem características de manhãs frias, tardes quentes e extremamente secas. Episódios de umidade relativa do ar abaixo dos 20% irão se repetir, mas com pouca frequência. A névoa seca vai se fortalecer algumas vezes, com a qualidade do ar agravada nas tardes e noites, em todo o centro-norte do Estado” afirmou Natalio.

Quando os valores da temperatura ficam abaixo dos cinco graus com umidade alta, o orvalho se congela, formando geadas em locais mais baixos ou serranos. As localidades de Ponta Porã, Amambaí, Dourados, Paranhos, Eldorado, Mundo Novo, Maracaju, Rio Brilhante, Sidrolândia e Sete Quedas, além das cidades situadas no centro-sul, devem registrar geadas e valores abaixo de 5ºC nas temperaturas, no decorrer da primeira etapa da estação. Acesse também: Programa de renegociação de dívidas pode beneficiar 1 milhão de pessoas em MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.