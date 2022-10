Caminhões e picapes são atrações de leilão do Exército em MS

Pregão reúne veículos com estética militar e se encerra dia 25 de outubro. Lances devem ser efetivados via Internet

O Exército Brasileiro, através do 28º Batalhão Logístico (28º B Log), em Dourados (MS), está leiloando 42 lotes compostos por viaturas diversas, máquinas e equipamentos de engenharia.

O pregão já está aberto e tem encerramento previsto para o dia 25 de outubro a partir das 14 horas (horário de MS). Até lá, as pessoas interessadas devem efetivar seus lances via internet através do portal da leiloeira oficial – mediante cadastro prévio.

O leilão chama a atenção pela variedade e pela oportunidade de aquisição de peças e veículos com a estética militar. São caminhões, motos, grupos geradores e até charmosas e vigorosas picapes/ambulâncias. Os lances iniciais variam de R$ 26 mil (veículo especializado Volkswagen – unidade móvel de saúde para atendimento médico/odontológico) a R$ 600 (grupo gerador, motor diesel, potência 7,5 KVA).

Além disso, o pregão oferece diversos lotes compostos por imponentes caminhões Mercedes Benz 4 x 4 e clássicas viaturas adaptadas. Exemplo disso são três veículos que funcionam como ambulâncias, todos picapes 4 x 4 Toyota/Bandeirante.

Podem participar do leilão pessoas físicas (com CPF) e jurídicas (com CNPJ) desde que maiores de 18 anos, domiciliados ou estabelecidos em qualquer parte do território nacional. A visitação aos lotes foi aberta segunda-feira (10.10.2022) e se estende até o dia 21 de outubro, exceto sábados domingos e no feriado do dia 12 de outubro, nos horários (de MS) das 9h50min às 11h50min e das 13h30min às 16h20min (segunda à quinta) e das 8h30min às 11h50min (às sextas).

Esta inspeção presencial será realizada após agendamento, cuja solicitação deve obedecer as seguintes condições: enviada através do e-mail s4ch@28blog.eb.mil.br com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, ou encaminhada por ofício remetido para o endereço: Av. Guaicurus, 9000 – Zona Rural, 79803-900, Dourados, MS (local da visitação). Eventuais dúvidas podem ser sanadas pelos telefones (67) 99999-2369 / (67) 99692-6410.

A relação de todos os lotes, com respectivas imagens e detalhamento, pode ser conferida pelo link, de onde também é possível acessar o edital e a lista dos bens. Mais informações com a equipe da leiloeira Regina Aude podem ser obtidas via telefone – 4042-1555 e 3222-5398 (fone de apoio) – ou por e-mail: [email protected].