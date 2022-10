Homem é preso após tentar matar amigo por conta de isqueiro

Um homem foi preso na última segunda-feira (10), após tentar matar um amigo com uma foice, em Aquidauana, distante a 125 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, a polícia foi acionada pela esposa do suspeito. Ela contou que o marido começou a discutir com o amigo por conta de um isqueiro, e irritado, ele pegou uma foice e acertou a vítima.

Para se defender, a vítima jogou uma tábua de carne no suspeito.

O acusado foi preso por homicídio na forma tentada.

Com informações de O Pantaneiro

