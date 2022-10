“Halloween Ends” estreia como opção para quem quer entrar no clima do Dia das Bruxas

Chegando nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (13), “Halloween Ends” estreia marcando o fim da saga de sucesso de 1980 e sendo uma ótima opção para quem já quer entrar no clima do Dia das Bruxas.

Essa nova estreia faz parte da história “Halloween – A Noite do Terror”, de 1978, que deu vida ao famoso assassino fictício Michael Myers, que após fugir de um hospital psiquiátrico, aterroriza a cidade onde vive Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis, que volta a franquia no mesmo papel.

Apesar da franquia ter 12 filmes, “Halloween Ends” é o desfecho de uma trilogia que surgiu em 2018, com “Halloween”, onde os traumas causados por Myers e o seu retorno, 40 anos depois do primeiro longa, são explorados.

Agora nessa nova obra, Laurie Strode está determinada em finalmente acabar com a vida de Michael Myers de uma vez, mesmo que para isso ela precise morrer junto com o assassino. O serial killer, que aterrorizou sua cidade e matou seus amigos na juventude, estava desaparecido a quatro anos e retorna neste Halloween com desejo de sangue.

Confira o trailer da obra. Quem sabe ele te ajuda a decidir se vale a pena embarcar no universo do assassino Michael Myers e da corajosa Laurie Strode.

SINOPSE: Quatro anos após os eventos do Halloween Kills do ano passado, Laurie está morando com sua neta Allyson e está terminando de escrever suas memórias. Michael Myers não foi visto desde então. Laurie, depois de permitir que o espectro de Michael determinasse e conduzisse sua realidade por décadas, decidiu se libertar do medo e da raiva e abraçar a vida. Mas quando um jovem, Corey Cunningham, é acusado de matar um menino que ele estava cuidando, isso desencadeia uma cascata de violência e terror que forçará Laurie a finalmente enfrentar o mal que ela não pode controlar, de uma vez por todas.

Dirigido por: David Gordon Green;

Elenco: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak;

Faixa etária: 18 anos.

