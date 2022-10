Dados do boletim realizado pelo CiCarne (Centro de Inteligência da Carne Bovina), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) estimam que a cada dez bovinos abatidos no Brasil, oito são consumidos pelo próprio mercado interno.

É apontado no boletim que em 2021, o rebanho nacional contabilizava 196 milhões de cabeças. Destas, cerca de 39 milhões foram abatidas, gerando aproximadamente 10 milhões de toneladas em equivalente carcaça.

Desse número, a população brasileira consumiu cerca de 75% das toneladas de carne produzidas no país. Ou seja, os brasileiros consumiram aproximadamente 100 mil bovinos ao dia. Além disso, cada habitante consumiu algo como 34 quilos de carne no ano, segundo o Cicarne.

Já os outros dois bovinos que “sobram” são exportados. Segundo o diretor da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), Francisco Manzi, a destinação desta carne é resultado de esforços conjuntos e afirma que o Brasil tem a possibilidade de aumentar a produção.

“Um outro ponto importante é que se houver mercado e garantia de renda para os produtores, o Brasil tem capacidade de aumentar ainda muito a produção para atender as exportações sem faltar produto no mercado interno. Tudo isso com respeito ao meio ambiente. A nossa capacidade de produção é gigante dada a grande extensão territorial, ao melhoramento genético e a qualidade e quantidade tanto das nossas pastagens, como da suplementação no cocho”.

Com informações do Canal Rural.

