Caixa conclui pagamento do Bolsa Família de dezembro

A Caixa Econômica Federal encerra nesta segunda-feira (23) o pagamento da parcela de dezembro do Bolsa Família. Beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 0 foram os últimos a receber. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas o acréscimo de adicionais eleva o valor médio para R$ 678,36.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa alcançou 20,81 milhões de famílias neste mês, totalizando um investimento de R$ 14,07 bilhões. Além do benefício mínimo, três adicionais são pagos:

– Benefício Variável Familiar Nutriz: R$ 50 para mães de bebês de até seis meses;

– Benefício para Gestantes e Jovens: R$ 50 para famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos;

– Benefício para Crianças: R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.

Desde a reestruturação do programa pela Lei 14.601/2023, que eliminou o desconto do Seguro Defeso, cerca de 280 mil famílias foram excluídas neste mês por apresentarem renda acima do permitido. Por outro lado, 200 mil famílias foram incluídas, com base em busca ativa e na integração com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

A regra de proteção também beneficiou 2,74 milhões de famílias em dezembro. Essa medida permite que famílias que aumentaram sua renda permaneçam no programa por até dois anos, recebendo 50% do benefício original, desde que a renda por integrante não ultrapasse meio salário mínimo. Nesses casos, o

Famílias afetadas por desastres naturais em estados como Rio Grande do Sul, Amazonas, Paraná, Rondônia e São Paulo receberam o benefício antecipadamente no dia 10 de dezembro. Essa medida atendeu 59 municípios do Amazonas e 52 de Rondônia impactados por estiagens e vazantes de rios, além de localidades afetadas por enchentes e chuvas intensas nos outros estados.

Auxílio Gás

O Auxílio Gás também foi pago nesta segunda-feira (23) aos beneficiários com NIS de final 0. O valor de R$ 104 corresponde a 100% do preço médio do botijão de 13 kg. O programa, que beneficia 5,5 milhões de famílias, está previsto para durar até o final de 2026. Mulheres chefes de família e vítimas de violência doméstica têm prioridade no recebimento.

Os beneficiários podem consultar datas de pagamento, valores e composição das parcelas pelo aplicativo Caixa Tem, que também permite o acompanhamento de movimentações na conta poupança digital.

