Preços da ceia de Natal variam até 234% em Mato Grosso do Sul, aponta Procon

Um levantamento realizado pelo Procon Mato Grosso do Sul revelou uma variação de até 234% nos preços de itens tradicionais da ceia de Natal em diferentes cidades do estado. A pesquisa, realizada entre os dias 11 e 20 de dezembro, incluiu 16 estabelecimentos localizados em Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas.

O destaque ficou para o filé de bacalhau sem pele (500g) da marca Bacala Maré, cujo preço variou de R$ 56,80 em Três Lagoas a R$ 189,98 na capital, uma diferença de 234,47%. Nas proteínas suínas, o tender com osso Sadia (1kg) apresentou variação de 23,90%, com preços entre R$ 56,49 em Três Lagoas e R$ 69,99 em Campo Grande. Entre as aves, o peru temperado Sadia (1kg) foi encontrado por R$ 31,48 em Três Lagoas e por R$ 37,90 em Ponta Porã.

Preços na Capital

Em Campo Grande, o Bacalhau em pedaços 500g Porto Gadus lidera como o item mais caro, custando R$ 229,90 no Pão de Açúcar. Em contrapartida, o Bacalhau Desfiado 300g Bom Porto é a opção mais econômica, vendido a R$ 37,39 no Carrefour.

Entre as aves, o Frango Inteiro 1kg Copacol custa R$ 11,49 no Assaí, sendo a opção mais barata. O Frango Defumado 1kg Perdigão é o mais caro, vendido por R$ 55,99 em três mercados da Capital. Nas proteínas suínas, o Lombo Temperado 1kg Aurora é vendido por R$ 44,99, enquanto o Pernil com osso 1kg Seara é a escolha mais econômica, custando R$ 20,98 no Comper.

Panetones e chocotones

O panetone de frutas cristalizadas Santa Edwiges apresentou uma variação significativa de 128,44%: R$ 17,90 em Três Lagoas e R$ 40,89 em Corumbá. Em Campo Grande, os panetones recheados da Bauducco, como o Recheado Chocolate Avelã 450g e o Recheado Mousse 450g, são comercializados por R$ 32,99 no Pão de Açúcar. Para opções mais em conta, os panetones da marca Tommy, como o Frutas Cristalizadas 400g e Gotas de Chocolate 400g, custam R$ 15,99 no Comper.

A pesquisa completa, com os preços detalhados de todos os produtos analisados nas quatro cidades, está disponível no site do Procon-MS, vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Sead). Para conferir, basta acessar o levantamento completo através deste link.

