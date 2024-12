Mais de 3 mil vagas de emprego estão disponíveis em Mato Grosso do Sul nesta semana

A semana começa com 3.143 vagas de emprego abertas em Mato Grosso do Sul, oferecendo oportunidades para aqueles que buscam se recolocar no mercado de trabalho ou iniciar em uma profissão. As vagas incluem diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade, contemplando cargos como operador de caixa, motorista de ônibus e caminhão, entre outros.

Entre as opções, estão também cargos de auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, motorista de basculante, trabalhador rural cultura de maçã, motorista entregador, ajudante eletricista, costureira de máquina industrial, recepcionista de hotel e motorista de ônibus urbano.

Em Campo Grande, há 53 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência, distribuídas em nove cargos: assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, operador de telemarketing ativo e receptivo, pedreiro, retalhador de carne, técnico em manutenção de equipamentos de informática e vigilante.

Os interessados podem realizar o cadastro presencialmente no piso térreo da Funtrab (Fundacão de Trabalho de Mato Grosso do Sul), localizada na Rua 13 de Maio, entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano, das 13h às 16h. Para o cadastro, é necessário apresentar CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Além da sede da Funtrab, o atendimento também está disponível em pontos descentralizados:

– Segundas-feiras: No Fácil Aero Rancho, localizado na Avenida Marechal Deodoro, das 8h às 13h.

– Quartas-feiras: No Fácil Guaicurus, situado na Avenida Gury Marques, bairro Jardim Monumento, das 8h às 13h.

– Quintas-feiras: No Fácil General Osório, na Rua Santo Ângelo, bairro Coronel Antonino, das 8h às 13h.

Vagas temporárias no setor rural

Graças à nova safra de soja de 2025, 100 vagas temporárias foram abertas para atender à alta demanda do agronegócio no período de colheita. As vagas estão distribuídas em seis cidades: Sidrolândia, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Sonora e Chapadão do Sul.

Os interessados devem se inscrever no processo seletivo até o dia 20 de janeiro de 2025. É possível enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp (67) 9 9995-3753. Em Sidrolândia, também é possível realizar a inscrição presencialmente na Rua São Paulo, 949.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É fundamental que os candidatos acompanhem as atualizações regularmente para não perderem as oportunidades.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram