Mato Grosso do Sul enfrenta déficit primário de R$ 30 milhões em 2024

No primeiro quadrimestre de 2024, Mato Grosso do Sul registrou um déficit primário de R$ 30 milhões, contrastando com o superávit de R$ 740 milhões no mesmo período do ano anterior. Os dados são do RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária) do Tesouro Nacional.

O aumento das despesas, que cresceram 10%, superou o incremento da receita, que foi de 6%. Além disso, o estado comprometeu 54% de sua receita corrente líquida com despesas de pessoal. Apesar do déficit primário, o resultado orçamentário foi positivo, com um superávit de R$ 760 milhões, representando 11% da receita corrente líquida.

Estados como Maranhão e Rio de Janeiro tiveram superávits significativos, de 37% e 35%, respectivamente. Mato Grosso do Sul também destaca-se por sua menor dependência de transferências federais, sustentando 76% de sua receita com recursos próprios.

Por Djeneffer Cordoba