Veja onde se vacinar durante o fim de semana na Capital

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) está com plantão de vacinação neste sábado (20) e domingo (21), em Campo Grande. Serão ofertadas todas as vacinas, com exceção da BCG e da dengue.

Hoje (20) os imunizantes estão sendo aplicados em três pontos:

– Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, das 10h às 17h;

-Fort Atacadista União – R. Petrópolis, 1.080, das 8 às 16h;

-USF Tiradentes – Av. José Nogueira Vieira S/N), das 7h às 17h45.

Amanhã (21), em dois pontos:

-Shopping Norte Sul Plaza – Av. Presidente Ernesto Geisel, 2.300, das 11 às 19h;

-USF Tiradentes – Av. José Nogueira Vieira S/N), das 7h às 17h45.