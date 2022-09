Brasileiros correm para vender notas de 20 e 50 libras

A procura de brasileiros para se livrar das notas de libra de papel cresceu em até 80% em casas de câmbio de São Paulo, já que a partir da próxima sexta-feira (30) as cédulas antigas £ 20 e de £ 50 não serão mais aceitas em lojas e empresas inglesas.

Segundo funcionários de casas de câmbio consultados pela reportagem, há uma corrida por medo de que o dinheiro perca a validade e algumas casas de câmbio ainda não sabem se vão continuar aceitando notas de libra em papel após o término do prazo.

Procurado para esclarecer se existe algum serviço para trocar as notas vencidas fora do Reino Unido, o Banco da Inglaterra não respondeu até a publicação deste texto.

No início da semana, o BoE (Banco da Inglaterra) contabilizava mais de £ 11 bilhões (R$ 64 bilhões) de dinheiro em circulação que deixará de valer. Os modelos de papel vão ser trocados por cédulas de polímero, que são mais resistentes e difíceis de serem falsificadas.

Nos últimos dias, a procura para vender libra em papel cresceu 80% na Getmoney, afirma a diretora da corretora de câmbio Vanessa Blumcholloca. Diferentemente do que ocorre no bancos ingleses, as casas de câmbio brasileiras não estão realizando a troca simples das notas. Aqui, é preciso vender a libra de papel.

Segundo o BC (Banco Central) brasileiro, as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio podem aceitar ou recusar cédulas oferecidas durante as operações, já que a operação de câmbio é considerada um ato voluntário.

"Dessa forma, as instituições autorizadas não são obrigadas a negociar moeda estrangeira em espécie com seus clientes", informou o BC, por meio da assessoria de imprensa.

(Com informações da Folhapress, por FELIPE NUNES)