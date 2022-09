Motorista de ônibus morre na hora em acidente contra carreta da BR-262

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu, no início da tarde desta quarta-feira (28), as vítimas de uma colisão entre um ônibus, com placas de São Paulo, e uma carreta, no trevo que dá acesso à região de Maria Coelho, na BR-262, a aproximadamente 40 quilômetros da área urbana de Corumbá.

Segundo o Diário Corumbaense, o motorista do ônibus acabou morrendo após ter ficado preso nas ferragens. Ainda não há confirmação da identidade e nem o número de pessoas feridas. Porém, pelo menos dois homens foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Guatós.

A parte da frente do ônibus colidiu em uma das caçambas da carreta, que saía do trevo. No local estão equipes de resgate e salvamento dos Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).