Águas Guariroba repassa R$ 342 mil a Fundos Municipais

A Águas Guariroba encaminhou R$ 342 mil ao Fundo Municipal do Idoso e Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência de Campo Grande. Os extratos foram entregues durante reunião com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes que contou com a participação do diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira e da coordenadora de Responsabilidade Social da concessionária, Bia Rodrigues.

Os dois aportes, no valor de R$ 171 mil cada, seguirão para duas instituições selecionadas dos fundos municipais sendo elas a Fundação Manoel de Barros e o projeto Cidade dos Meninos. “Esta é mais uma entrega que a Águas Guariroba está fazendo para o município de Campo Grande, fortalecendo ainda mais esta parceria com a cidade. É mais uma maneira que a concessionária amplia a sua ligação com a política social, apoiando o desenvolvimento de Campo Grande”, explicou Themis de Oliveira, diretor-presidente da Águas Guariroba.

Durante a reunião também foram apresentados para a prefeita os próximos cronogramas de expansão da rede de esgoto na cidade e também as ações do projeto Escolas Saneadas, desenvolvido pela Águas Guariroba. O projeto tem como objetivo levar rede de esgoto para todas as escolas da rede municipal e estadual de Campo Grande.