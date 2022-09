Gasolina aditivada custa entre R$ 4,64 a R$ 5,15 na saída para São Paulo

O Procon/MS realizou uma recente pesquisa de preços de combustíveis em Campo Grande, no período de 23 a 26 de setembro, tendo visitado 27 postos de serviços na região da saída para São Paulo. Foram verificados valores de comercialização do etanol comum e aditivado, gasolina comum e aditivada, diesel S500 comum e aditivado, além de diesel S10 comum e aditivado.

A gasolina comum comprada no débito foi encontrada no menor preço a R$ 4,69 no Posto Petrorádio, na Rua Spipe Calarge 1.441. Enquanto, na maioria dos postos da região, o produto foi encontrado com o valor de R$ 4,99.

Já a gasolina aditivada comprada no débito, foi registrada com o menor valor no Posto São Cristovão III, custando R$ 4,64 nas bombas do posto localizado na Rua Spipe Calarge 1.658, na região da Vila Carlota. O maior preço encontrado foi no Posto Kátia Locatelli, na BR-163, a aproximadamente 460 quilômetros da zona rural da Capital. Lá, a gasolina aditivada está custando R$5,15, o litro. Confira a pesquisa completa.

Etanol

De acordo com o levantamento, a maior variação de preços foi de 22,77% em relação ao etanol comum para pagamento por meio de cartão de crédito. O valor mais elevado por litro, de R$ 3,99, foi verificado no Posto Pérola (rodovia BR 163, 7 041 – quilômetro 04) no Posto Santa Felicidade Derivados de Petróleo (avenida Guri Marques 7.408 – Jardim Santa Felicidade) e no Posto Universitário (avenida Guri Marques 990). O menor valor encontrado por litro foi de R$ 3,25, no Posto Petrorádio (rua Spipe Calarge 1.441 – Portinho Pache)

Em relação ao etanol aditivado foi constatada a menor variação, que não superou os 0,30% para pagamento em dinheiro ou no cartão de débito. Nesse caso, o maior valor encontrado por litro foi R$ 3,38 no Posto Cidade Morena (avenida Eduardo Elias Zahran 1.727) e no Posto Sem Limite (avenida Costa e Silva 930 – Vila Progresso) e o menor, R$ 3,37, no Posto Katia Locatelli (avenida Costa e Silva, 14 – Jardim América).

