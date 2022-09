Brasil quer expandir Pix para América Latina, diz presidente do Banco Central

Expandir o Pix para a América Latina é a prioridade do Banco Central na internacionalização do sistema de pagamentos instantâneos do Brasil, disse Roberto Campos Neto, presidente da autoridade monetária, nesta sexta-feira (30).

Segundo o chefe do BC, Colômbia, Uruguai e Peru mostraram interesse em desenvolver uma ferramenta nos mesmos moldes do Pix, tendo um baixo custo -foram R$ 5 milhões investidos no projeto- e um “time to market” (tempo de lançamento no mercado) em linha com a experiência brasileira.

“A gente teve nessa semana uma reunião com presidentes dos bancos centrais da Colômbia [Leonardo Villar], do Uruguai [Diego Labat] e do Peru [Julio Velarde Flores]. Eles falaram: ‘A gente quer fazer um Pix'”, disse Campos Neto, em evento organizado pela startup DrumWave, em São Paulo.

“A gente abriu, então, uma sessão em novembro, com seis dias, em que a gente vai mostrar tudo o que fez no Pix para quem quiser. Nossa prioridade agora é a América Latina, mas tem chance de expandir bastante”, acrescentou.

Em agosto, Campos Neto contou que vinha conversando bastante com o banqueiro central da Colômbia sobre o tema. Na ocasião, disse que o Canadá também está interessado no Pix por ser “muito barato”.

O presidente disse ainda que o Pix "está só no começo" e que "tem muita coisa pela frente".

Com informações da Folhapress