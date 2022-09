PM mobiliza todo efetivo para Eleições

Reafirmando seu compromisso com a democracia e com o bem-estar da população sul-mato-grossense, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul estará com todo seu efetivo escalado a partir de sábado, dia 1 de outubro, até o final da apuração dos votos. Desde antes do dia da votação, a PMMS atuará na segurança e escolta das urnas eletrônicas, bem como, realizará de modo integrado com o Tribunal Regional Eleitoral o planejamento operacional para a execução do policiamento ostensivo nos locais de votação, apuração e totalização dos votos.

Também compete a corporação a repressão ao cometimento dos crimes eleitorais, como o transporte irregular de eleitores, boca de urna, corrupção eleitoral, bem como, fazer cumprir a determinação que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, conveniências e demais estabelecimentos comerciais, entre as 3h e 16h do dia da votação.

A PMMS, estará presente nos 79 municípios de nosso estado, nos 1.031 locais de votação, distribuídos em 54 zonas eleitorais, proporcionando segurança, visando a realização pacífica e segura do pleito eleitoral 2022, garantindo a todos cidadãos sul-mato-grossenses a tranquilidade necessária para exercer com plenitude sua liberdade de escolha.

