Perseguição termina com poste caído e mais de 10 mil moradores ficam sem energia

Uma perseguição entre carro e uma moto terminou com um poste derrubado na manhã desta sexta-feira (30), na avenida Campestre, bairro Centenário, em Campo Grande. Com o impacto da colisão, o poste caiu sobre o veículo e cerca de 10 mil morados da região ficaram sem energia.

O acidente ocorreu por volta das 5h da manhã, cinco pessoas foram presas em flagrante, três eram ocupantes do veículo HB20, e as outras duas estavam na motocicleta. Os policiais realizaram buscas por armas, mas só encontram uma caixa de som no carro.

Moradores do Centenário relatam que casos como este são recorrentes na região e temem por sua segurança

“É difícil a polícia passar aqui e quando passam é quando têm algum chamando, seria bom se eles fizessem rondas para saber a situação. Agora o bairro está mais calmo, mas há um tempo a situação estava feia, era assalto recorrente”, relata uma moradora que não quis ser identificada.

Outro morador relatou que um dos ocupantes do carro disse que foi perseguido por dois homens armados, tentou fugir e acabou perdendo o controle do veículo.

“Sai com o barulho da batida e vi dois homens armados em uma moto vermelha parado, aí quando a polícia chegou eles correram. Ficamos com receio, do que adianta morar na Capital e não ter segurança”, explicou.

Informações preliminares indicam que antes do acidente os envolvidos estavam em uma conveniência no bairro Coophavila e após uma briga foi inciada a perseguição que culminou na batida.

Após o acidente, equipes da Energisa estiveram no local para a remoção do poste de energia. Cerca de 10 mil consumidores ficaram sem luz. A previsão é que o trabalho seja concluído até as 14h, 252 moradores seguem sem energia. Os cinco envolvidos foram encaminhados para a Depac Cepol.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

