Cassems tem 1º Programa de Residência Médica em otorrinolaringologia de MS

Programa será realizado no Hospital Cassems de Campo Grande e interessados podem se inscrever em processo seletivo até o dia 01 de novembro

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) por meio do Núcleo de Ensino e Pesquisa da Caixa dos Servidores passa a oferecer o Programa de Residência Médica em Otorrinolaringologia no Hospital Cassems de Campo Grande.

“É uma notícia que nos alegra bastante porque a Cassems está contribuindo para a formação de novos profissionais, é mais um avanço na saúde em Mato Grosso do Sul”, comemora o presidente da Cassems Ricardo Ayache.

O Programa foi credenciado na última quarta-feira (28), pelo Ministério da Educação – MEC. Agora Mato Grosso do Sul é terceiro estado da Região Centro-Oeste do Brasil a oferecer a Residência Médica em Otorrinolaringologia segundo dados da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF).

A Diretora de Assistência à Saúde da Cassems Maria Auxiliadora Budib comenta sobre o pioneirismo do Programa recém credenciado. “Recebemos a notícia do credenciamento com muita alegria e satisfação. Para a Cassems é um orgulho ser pioneira no Programa de Residência Médica em Otorrinolaringologia entre as entidades hospitalares de Mato Grosso do Sul que possuem o programa de formação profissional e saber que com a orientação dos preceptores esses novos médicos levarão adiante os valores da Cassems”, pontua.

O otorrinolaringologista e preceptor do Programa de Residência Médica em Otorrinolaringologia Gustavo Zangirolami, ressalta a importância do novo programa. “Esse programa já vem sendo preparado há algum tempo e é importante porque oferece para a população do estado atenção aos problemas otorrinolaringológicos com mais qualidade, eu acredito que ele vem a somar”, ressalta Zangirolami.

Para o coordenador da Comissão de Residência Médica do Hospital Cassems de Campo Grande Alberto Cubel, a presença de Programas de Residência Médica na unidade hospitalar demonstra o compromisso da Cassems com a formação de especialistas que irão qualificar e enriquecer o atendimento de pacientes e beneficiários.

“O Hospital Cassems, com a sua estrutura, com seu parque tecnológico de primeiro mundo, acreditado pela ONA, com uma rede de hospitais e serviços de apoio, juntamente com o Núcleo de Ensino e Pesquisa e médicos preceptores capacitados, ética e tecnicamente, oferece aos médicos residentes formação de excelência, oportunizando para todos a inserção na prática profissional nos melhores hospitais do país”, destaca.

Inscrições

Com aprovação e credenciamento do Plano de Ensino do Programa de Residência Médica em Otorrinolaringologia da Cassems, agora o processo seletivo para o Programa de Residência médica passa a contar com 14 vagas para as especialidades de: anestesiologia, pediatria, clínica médica, medicina intensiva, cardiologia e a mais recente – otorrinolaringologia.

Os interessados em participar da primeira turma do Programa já podem se inscrever no processo seletivo até as 17 horas (horário oficial de Brasília) do dia 01 de novembro. Para participar do processo seletivo, é preciso preencher o formulário online de inscrição disponível em: www.amrigs.org.br ou www.acm.org.br.

Após se inscrever online, o candidato deverá imprimir seu comprovante e documento para pagamento de taxa de inscrição, no valor de R$ 450,00 e o pagamento deverá ser efetuado em qualquer agência, posto credenciado ou terminal de atendimento bancário até o dia 04 de novembro de 2022.

A versão retificada do edital pode ser conferida por meio do link.