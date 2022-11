Black Friday movimenta lojas e descontos chegam a 70%

Promoções se estendem até o fim do mês em alguns estabelecimentos

Faltando 1 dia para acontecer a Black Friday, as lojas de Campo Grande já estão se preparando para a data, com descontos que chegam a 70%. O evento promocional acontece sempre na última sexta-feira de novembro, e neste ano será no dia 25. E as promoções não se limitam apenas ao Centro, os shoppings também aderiram à ação.

Conforme levantamento feito pelo IPF (Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS), 53% das pessoas dizem que vão comprar móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, outros 34% dizem que vão comprar roupas, calçados e acessórios; 28,9% das pessoas que estão comprando disseram que já estão aproveitando para fazer a compra do fim do ano.

“Esse é um levantamento que nós fizemos em relação a Black Friday. É um período que contribui para a movimentação do comércio, mas não tão expressivo como as datas comemorativos. O valor médio a ser gasto é de R$ 700”, explicou a economista do IPF, Regiane Dedé de Oliveira.

Promoções

No Shopping Bosque dos Ipês, por exemplo, os descontos são de até 50% nas lojas até dia 30 de novembro. Além disso, durante todo o expediente do dia 25 de novembro, o estacionamento será gratuito. Para usar o benefício, o cliente deve consumir no mínimo R$ 25 nas lojas de alimentação e apresentar o cupom fiscal e o voucher nos guichês de pagamento do estacionamento, para validar o ticket.

No Shopping Campo Grande, os descontos variam de 30% a 70%, válidos até dia 27 de novembro. Para a gerente de marketing do Shopping Campo Grande, Ana Paula Faustino, também é a oportunidade de antecipar os presentes de Natal. “Além de economizar com alguns presentes para o Natal, logo mais começam os amigos secretos. A Black Friday é ótimo para quem quer economizar e presentear os familiares e colegas. E, já que está rolando a Copa do Mundo, a promoção beneficia os torcedores mais fanáticos”, garante.

Para o público feminino, na Capodarte, a Bolsa Tote Lenço sai de R$ 890 por R$ 445. Na L’Occitane au Brésil, o Spray Perfumado Compotas de Coco será vendido de R$ 89,90 por R$ 44,95.

A Casa Bauducco estará com 30% de desconto no Panetone Clássico de 1 kg e no Chocotone Clássico de 750 g. Já a 067 Vinhos estará com desconto no seu exemplar de Salto da Piraputanga Chardonnay Grande Reserva, que sai de R$ 160 por R$ 112.

A Cinemark também preparou uma oferta especial para os dias 24 e 25 deste mês. Meia-entrada por R$ 10 em qualquer sessão 2D. O combo também está com desconto, duas bebidas pequenas e pipoca grande por R$ 29, disponível para compra apenas pelo app da Cinemark.

A ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) realizou uma sondagem com mais de 100 empresários sobre alguns temas e constatou-se que 77% dos empresários pretendem fazer promoções em novembro, como Black Friday e Black Week.

Andando pelas ruas do Centro é possível ver vitrinas atrativas para chamar a clientela, com diversos descontos. Algumas das lojas são: Avenida, Anita calçados, Casas Bahia, Gazin, Magazineluiza, Riachuelo e Marisa.

Lojas podem pagar multa de R$ 9 mil por propaganda enganosa

Em Mato Grosso do Sul, as lojas que fizerem promoções enganosas durante a Black Friday podem ser autuadas em, no mínimo, R$ 9 mil. É o que informou a Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor). A recomendação da Superintendência é de que o consumidor tenha comprovações da fraude.

Por Izabela Cavalcanti – Jornal O Estado de MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Veja também: Estreia do Brasil na Copa será de tempo firme em MS