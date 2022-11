Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você começa o dia com muito pique para aprender coisas novas, sair da rotina e se aventurar por aí. No trabalho, as coisas também melhoram e novidades e mudanças prometem trazer um ar mais leve até na hora de cuidar daquelas tarefas de rotina. Bom momento para se envolver em projetos novos e sair da sua zona de segurança — só pesquise um pouco sobre o assunto antes de mergulhar de cabeça porque o seu signo costuma ser muito impulsivo, bebê. A vontade de espantar a rotina traz vida nova ao romance. A paquera está animada e nem a distância vai atrapalhar as suas chances de fisgar um novo contatinho.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Logo cedo, mudanças prometem agitar as coisas no trabalho e você pode se inclinar mais para agir de maneira solitária do que em equipe. Ouvir sua intuição aumenta suas chances de agarrar ótimas oportunidades que devem cruzar o seu caminho. Embora o dia esteja recheado de good vibes com colegas ou chefes, lidar com mudanças de última hora pode ser um desafio para você, já que seu signo não é lá muito conhecido por ter jogo de cintura, Touro. Mas relaxe e vá na onda porque tudo deve correr melhor do que você espera. Um clima de paixão anima o romance e traz mais energia para os momentos de intimidade com o mozão. Você vai arrasar na conquista!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

As estrelas vão destacar seu jeito mais sociável nesta quinta, bebê, e você vai se esforçar para construir um ambiente harmonioso à sua volta. É um ótimo dia para reforçar relacionamentos de todos os tipos — no trabalho, na vida pessoal e, principalmente, nos assuntos do coração. Priorize as tarefas que podem ser feitas em parceria no trabalho, assim, cada um contribui um pouquinho e fica mais fácil atingir os objetivos que deseja. Se já encontrou o amor da sua vida, aproveite para curtir momentos deliciosos ao lado do par. Mas, se ainda está só, você vai buscar contatinhos que estejam a fim de compromisso também.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Você vai precisar de foco, fé e café pra dar conta de todo o trampo que deve cair no seu colo hoje. Será mais fácil atingir as metas que precisa alcançar e evitar problemas se deixar as distrações de lado, especialmente na parte da manhã. Priorize as tarefas de rotina e que não dependem da colaboração de outras pessoas, já que vai ser difícil encontrar alguém que consiga acompanhar seu pique hoje. A boa notícia é que todo esse sacrifício vai compensar! A saúde também pede um pouco mais de cuidado. Se está só, as coisas podem andar um pouco amarradas na conquista. A rotina pode se instalar no romance, mas isso não será necessariamente ruim se a relação anda boa.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Com vários astros movimentando o seu paraíso astral, vai sobrar criatividade e boas ideias para dar conta de qualquer perrengue no trabalho. Mas saiba que foco e dedicação também são importantes para o sucesso, tá? Agora, se quiser usufruir da sua boa sorte, aproveite para fazer uma fezinha ou participar de um sorteio. Você vai dar um show na comunicação, seja para iniciar aquele projeto novo no serviço ou para despertar o interesse de um crush. Pode se preparar para ser o centro das atenções na paquera! Já encontrou sua alma gêmea? Então, pode comemorar! As estrelas abençoam os momentos com o mozão e prometem altas doses de romantismo nos momentos a dois.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Bom-senso e tarefas de rotina ganham destaque nesta quinta, Virgem. Mudanças em casa ou em assuntos ligados à família contam com ótimas energias e podem surpreender. Quem trabalha em casa, ou com produtos e serviços para o lar, vai sair na frente e tem tudo para brilhar hoje! Se não for o seu caso, saiba que o sucesso também vai sorrir para você, embora tenha que se esforçar um pouco mais pelo caminho, meu cristalzinho. Talvez pinte tensão no romance por causa de ciúmes ou de interferência da família, mas dá pra voltar às boas se você controlar seu gênio, viu? A família pode apresentar alguém se o seu coração está vago no momento.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você estará mais comunicativo do que o normal hoje, Libra, e pode tirar proveito disso pra fazer contatos profissionais, ganhar protagonismo numa reunião ou até dar uma sondada por aí atrás de um novo emprego. Só não se esqueça de manter o foco nas tarefas para não se distrair no meio do expediente batendo papo com os amigos ou dando aquela espiadinha nas redes sociais. Pode se preparar para momentos perfeitos sem defeitos com o mozão! Uma boa conversa pode acertar qualquer ponto solto e colocar o romance de volta nos trilhos. Também há sinal de novidades na conquista e muitos contatinhos pipocando por aí.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Se depender das estrelas, você vai topar com ótimas chances de ganhar dinheiro hoje. É amém que fala? Pra tirar proveito das good vibes, aposte no trio fé, foco e café logo cedo. É verdade que o dinheiro não cai do céu e vai depender do seu esforço, mas fazer o básico e organizar as contas ajuda mais do que você imagina. O astral também será favorável pra encontrar um novo trampo, negociar um empréstimo ou pedir um aumento. Mas a vida pode ficar um pouco rotineira no romance e é melhor você não criar tantas expectativas com um contatinho. Controle a possessividade para não arrumar confusão à toa com quem ama.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você começa o dia com um pique de dar inveja e vai contar com boas energias para resolver alguns assuntos pessoais hoje. Tire proveito das qualidades do seu signo, Sagita, como a habilidade para conhecer gente nova e se comunicar de maneira descontraída com os mais variados tipos de pessoa. Se descobrir como usar isso no trabalho, vai se sair melhor do que esperava. Também vai sobrar disposição para dar um rolê por aí, cuidar do corpo e até praticar esportes. Se está de olho em alguém, não enrole muito para se aproximar que vai dar bom. O romance fica mais sossegado à noite, mas as estrelas prometem uma dose extra de alto-astral com o mozão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

As estrelas prometem destacar seu lado mais intuitivo e desconfiado, o que pode ajudar na hora de tomar decisões complicadas. Confie em seus instintos e não acredite em tudo o que dizem, Caprica. No trabalho, não gaste energia correndo atrás de objetivos que não são muito realistas no momento — se você focar no que pode fazer a sós, longe de olhares indiscretos, vai chegar mais longe do que imagina! Se está sonhando com um novo contatinho, aposte num clima de mistério para despertar o interesse do seu alvo. Com o mozão, talvez não se sinta muito à vontade na hora de se expressar, mas fique na sua e deixe as coisas correrem numa boa.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O universo vai conspirar a seu favor e você pode ter a sensação de que as coisas estão correndo com mais facilidade nesta quinta. As amizades seguem protegidas e você pode contar com o pessoal para o que precisar. No serviço, vai ser mais fácil manter a paz com todo mundo, principalmente se unir esforços para melhorar a produtividade, sem cobranças, no melhor estilo paz e amor. A paquera tem tudo para ficar mais animada, ainda mais se planejou dar um volta com os amigos. Olhe ao redor porque pode topar com alguém interessante. Companheirismo, altas doses de romantismo e muita sintonia vão blindar a vida a dois. É amém que fala?

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Sua ambição estará batendo no teto hoje, Peixes! Você não vai poupar esforços para atingir metas mais altas, impressionar clientes, colegas e até a chefia. Fé no Pai que agora vai! Só tente policiar suas atitudes e conversas para não atropelar os outros, tá? A diplomacia será a chave para o sucesso e escolher bem as palavras pode abrir portas que nem imagina. Caprichar no visual também ajuda a impressionar as pessoas, por isso, escolha roupas que vão passar a imagem que deseja. Se já tem compromisso, reforce os laços com o mozão e planeje os próximos passos do casal. Só tenha cautela para não exagerar nas expectativas na paquera porque as pessoas não são perfeitas, bebê.

