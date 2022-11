Estreia do Brasil na Copa será de tempo firme em MS

O sol deve brilhar forte nesta quinta-feira (24), com leve variação de nebulosidade em praticamente todas as áreas de Mato Grosso do Sul, tempo ideal para quem for curtir a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022 fora de casa.

Nas regiões do bolsão e norte, existe a probabilidade de chuvas e tempestades isoladas, segundo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Depois da passagem da frente fria que trouxe chuva para algumas áreas do Estado, as temperaturas permanecem amenas, especialmente na região sul, onde as mínimas ficam entre 17/18°C e as máximas não passam dos 30°C. Já na região pantaneira as máximas chegam a 33°C.

Em Campo Grande a previsão é de tempo firme com sol entre poucas nuvens. As temperaturas devem registrar mínima de 20°C e máxima de 30°C na Capital.