Banco Central informa vazamento de dados de 644 chaves Pix de clientes da Caixa Econômica Federal

O Banco Central (BC) divulgou na sexta-feira (8) que informações de 644 chaves Pix de clientes da Caixa Econômica Federal foram expostas devido a uma falha pontual nos sistemas da instituição. Este é o 16º incidente do tipo desde a implementação do sistema de pagamentos instantâneos em novembro de 2020.

De acordo com o BC, a exposição dos dados ocorreu nos dias 24 e 25 de setembro, abrangendo informações como nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento, agência, número e tipo de conta, data de abertura da conta, além das datas de criação e posse da chave Pix. A falha, no entanto, não comprometeu dados sigilosos, como senhas, saldos bancários ou extratos, que permanecem protegidos pelo sigilo bancário.

Embora o vazamento tenha sido considerado de baixo impacto, o BC decidiu divulgar o incidente para manter o compromisso com a transparência. O órgão informou que os clientes afetados serão notificados exclusivamente pelo aplicativo e internet banking da Caixa. Além disso, o BC alerta para que mensagens por telefone, SMS, e-mail ou aplicativos de mensagens sejam desconsideradas, pois esses não serão meios oficiais de comunicação.

A autoridade monetária esclareceu que a exposição dos dados não implica necessariamente que todas as informações tenham sido capturadas, mas sim que ficaram visíveis para terceiros temporariamente. O caso será investigado e, dependendo da gravidade, podem ser aplicadas sanções à Caixa, incluindo multas, suspensão ou até mesmo exclusão do sistema Pix.

Este é o 16º registro de exposição de dados cadastrais relacionados ao Pix, sem nenhum caso de vazamento de informações bancárias sensíveis. Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o Banco Central mantém uma página onde os cidadãos podem acompanhar incidentes relacionados a chaves Pix ou outros dados pessoais sob responsabilidade da autoridade monetária.

Em nota oficial, a Caixa informou que o incidente foi rapidamente solucionado e reafirmou seu compromisso com a segurança e privacidade dos dados dos clientes. O banco destacou que nenhum dado bancário, fiscal ou patrimonial foi afetado e que os critérios de segurança em seus serviços são continuamente aprimorados.

com informações da Agência Brasil

