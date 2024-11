Homem fica ferido após discussão e agressão com pedrada no bairro Amambaí, em Campo Grande

Um homem de 50 anos ficou ferido na manhã deste sábado (9) após ser atingido na cabeça por uma pedrada durante uma briga no bairro Amambaí, próximo à antiga rodoviária de Campo Grande. Segundo a Força Tática da Polícia Militar, o conflito aconteceu entre pessoas em situação de rua e usuárias de drogas, envolvendo o homem e uma mulher de 35 anos.

Testemunhas relataram que, durante uma discussão, o homem desferiu um soco no rosto da mulher, que reagiu atingindo-o com uma pedra na região da nuca. A pedrada provocou um ferimento grave, e o homem caiu no meio da Rua Joaquim Nabuco, sangrando intensamente até a chegada do resgate.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o homem ainda caído. A mulher, responsável pela agressão, foi localizada quatro ruas adiante e, conforme os policiais, é “conhecida” na região por envolvimento em furtos. Ela foi presa em flagrante e conduzida à Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa de Campo Grande para atendimento médico.

