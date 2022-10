Atacadista chega a Campo Grande e gera 100 novos empregos diretos

Supermercado vai valorizar comércios na região das Moreninhas

Novo supermercado que chegou à região das Moreninhas, a Morena Atacadista, empregou 100 pessoas. A rede de supermercados Nunes foi inaugurada ontem (26), na Rua Fraiburgo, na Vila Cidade Morena.

O investimento também vai valorizar ainda mais os comércios e residências. A rede possui seis unidades de varejo que estão por toda Capital e três atacarejos, inclusive no município de Terenos.

Para o gerente-geral do grupo Nunes, Albanes Tiago da Silva, os populares acolheram o supermercado na região. “Durante a escolha do bairro para a construção do prédio, fizemos uma análise de mercados e vimos que na vila poderia ter, sim, um atacado. Dessa forma, concentramos todos nos serviços aqui e começamos a colocar em forma o novo sonho”, dispara.

Indagado sobre o investimento da loja, Albanes não soube informar, pois o levantamento ainda não foi feito. A construção da Morena Atacadista demorou em torno de 12 meses para ficar pronta com 1.800 m2 de área construída e 1.200 m2 na área de venda, com mais de 60 vagas cobertas no estacionamento.

Na data, o gerente da rede relata que com a inauguração foram esperados mais de 3 mil clientes da região e até mesmo dos bairros vizinhos para conhecerem o atacadista.

“É o atacado do bairro, temos grandes diferenciais e queremos abraçar os moradores. Espero que continue nesse seguimento, pois nosso intuito com a Vila Cidade Morena é o melhor.”

Comerciantes da região

A proprietária da empresa Construiza Multi Coisas, Neide de Oliveira dos Anjos, 50 anos, acredita que a clientela irá aumentar.

“Temos de acreditar que irá movimentar mais ainda a região, pois, é um mercado grande e já está atraindo moradores do próprio bairro e de outros que ficam próximo daqui. A expectativa é que as vendas aumente e que o bairro Cidade Morena cresça mais com o novo atacadista”, afirma.

Já a funcionária da loja de roupas Paty Rio, Patrícia Ferreira, 42 anos, disse que o novo empreendimento já estava sendo bastante comentado na região.

“Antes mesmo de ser inaugurado, o atacadista já estava sendo bastante comentado no bairro. Sendo assim, esperamos que atraia mais os populares para a região, pois os comércios estão apostando em lucrar mais neste fim de ano.”

MS tem 4 mil trabalhos com carteira assinada em setembro (Por Willian Leite)

Mato Grosso do Sul teve 4.026 empregos formais gerados em setembro. O saldo é resultado de 30.632 e 26.606 desligamentos. Os dados foram divulgados ontem pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). No estoque, foram registrados 605.372 empregos.

De janeiro a setembro deste ano, foram gerados 43.222 oportunidades, no Estado. Em 2022, o mês com maior número de vagas foi fevereiro, com 7.591.

Ainda conforme o levantamento, o setor de serviços foi apontado com maior criador de vagas, contabilizando, 1.161 no mês. Em seguida está comércio, com 1.146; agropecuária (726); construção (527); e indústria (466).

O saldo em Campo Grande ficou em 1.245, resultado de 11.559 admissões e 10.314 desligamentos.

Brasil

No Brasil, foram gerados 278.085 postos de trabalho em setembro, resultado de 1.926.572 admissões e de 1.648.487 desligamentos. No acumulado deste ano, o saldo é de 2.147.600.

O setor de serviços teve a criação de 122.562 trabalhos; comércio (57.974); indústria (56.909); construção (31.166); e agricultura (9.474).

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado de MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Veja também: Com geração de 4 mil novos empregos em MS, comércio é o setor que mais gerou vagas em setembro