Com geração de 4 mil novos empregos em MS, comércio é o setor que mais gerou vagas em setembro

Mato Grosso do Sul, registrou no último levantamento divulgado pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), 4.026 novas admissões no mês de setembro de 2022. No total, foram exatamente 30.632 carteiras assinadas e, além disso, houveram também 26.606 desligamentos, sendo que no estado há um total de 605,372 empregos formais.

No levantamento, o setor de serviços foi apontado com maior criador de vagas, contabilizando, 231,4 mil postos de emprego. Na sequência, o comércio formalizou outras 144,2 mil vagas de emprego e a indústria teve 115,4 mil abertura de novas vagas. O setor que predomina a produção no estado, a agropecuária tem 85,4 mil e por último a construção civil e outros setores somam 29 mil vagas formais de emprego.

Sobre a formação dos novos empregados, os dados revelam que, maior parte, o equivalente a 3,142 possui o ensino médio completo, seguido de 365 que não completaram o ensino médio e por fim 216 que dispõem de diploma do ensino superior, este número diferente dos outros, se refere a todos os estados que compem a região centro-oeste do país.

Os números apontam saldo de preenchimento de 2,044 homens e 1,982 mulheres que conseguiram colocação no mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul.

As pessoas que mais foram inseridas no mercado de trabalho formal tem idades entre 18 e 24 anos, sendo registrados 1,963 novos admitidos. Já pessoas com 65 anos ou mais foram reduzidos em 12 o número de empregados novos.

Tradicional e que movimenta a economia da Capital, os tralhadores que trabalham no setor de serviços representam 1,327 de novos vagas de emprego preenchidas, seguido dos trabalhadores na produção de bens industriais que totalizam o número de 1.006 novas vagas preenchidas e outras 760 em serviços administrativos.