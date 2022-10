Cemitérios recebem manutenção e limpeza para o Dia de Finados

Expectativa é de que mais de 25 mil pessoas visitem os seus entes nas três unidades públicas

Há menos de uma semana para a celebração do Dia de Finados, comemorado na próxima quarta-feira (2), a Prefeitura de Campo Grande começou a preparar os cemitérios públicos da Capital para receber visitantes. A expectativa neste ano é de que mais de 25 mil pessoas passem pelas três unidades públicas. Os serviços foram intensificados como a roçada do mato, pintura de muros, guias e limpeza em geral.

A equipe de O Estado esteve, na manhã de ontem (26), no Cemitério Santo Amaro e no Santo Antônio e identificou alguns estragos. Por conta das chuvas e da forte tempestade que atingiram Campo Grande nos últimos dias, equipes da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) foram reforçadas para realizar a manutenção nos cemitérios.

O administrador dos cemitérios públicos da Capital, Marcello Fonseca, explicou que a manutenção nos cemitérios é realizada periodicamente durante todo o ano, mas é intensificada nas proximidades do feriado.

“Este ano, as chuvas registradas em outubro danificaram estruturas dos cemitérios, chegando a derrubar parte do muro do Cemitério Santo Amaro. Realmente o temporal forte atrapalhou muito a gente neste ano”, explicou Fonseca.

Ainda segundo o administrador, no entanto, tudo estará pronto até a data de homenagem aos mortos, e a expectativa é de que, neste ano, sem as restrições por COVID-19 e com a doença mais controlada, o número de visitantes deve ser de até 25 mil pessoas nos três cemitérios municipais.

“Como não estamos mais com medidas restritivas, conforme os anos anteriores, acreditamos em 25.000 pessoas nos três cemitérios. Sendo o Santo Amaro o mais visitado, de 12.000 a 15.000 pessoas. No ano passado tivemos em torno de 15 mil visitantes”, citou ele, que ainda acrescentou que, diante da alta expectativa, foi montada uma equipe para realizar os trabalhos de limpeza, podas de árvores e a retirada de entulhos.

Questionada pela reportagem, a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) de Campo Grande informou que as equipes devem realizar ações de manutenção e reparo nas três unidades públicas da Capital. “Foi montada uma equipe com 50 trabalhadores para fazer a manutenção dos cemitérios públicos: Santo Amaro, Santo Antônio e Cruzeiro. Estiveram no Santo Amaro e estão no Santo Antônio”, informou ao jornal O Estado.

Ele ainda pontuou que é importante frisar que o município é responsável pela área comum dos cemitérios. “O trabalho de limpeza é feito nas áreas de uso comum. A limpeza dos túmulos é de responsabilidade das famílias”, esclareceu.

Comerciantes esperam boas vendas

Já os comerciantes estão preparados para receber o grande número de clientes. É o caso de Sárvia Lurdes, 77, que vende flores e artigos do setor em uma loja localizada na frente do Cemitério Santo Amaro. “Nos preparamos para esse dia que é movimentado por aqui. Deixamos tudo organizado com antecedência, para que no dia aconteçam apenas as vendas”, contou a comerciante.

Diante da alta demanda, a vendedora disse que precisa da ajuda da família para dar conta das vendas no Dia de Finados. “É uma preparação de meses. Deixamos as flores, as velas, as coroas todas preparadas, e ainda peço ajuda do meu filho, nora, quem estiver apto a trabalhar junto, porque é uma loucura no dia”, frisou.

SERVIÇO: Vale lembrar que os horários de visita no Dia de Finados é das 7h às 17h. O Cemitério Santo Amaro fica localizado na Av. Presidente Vargas, nº 1.840, Vila Santo Amaro. O Cemitério Santo Antônio fica na Av. Consolação, sem número, na Vila Santa Dorothéia. E o Cemitério São Sebastião (Cruzeiro) encontra-se na Avenida Coronel Antonino, sem número, no bairro Cruzeiro.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado de MS.

