Obras no aeroporto internacional seguem inacabadas

Após dois meses, as obras no Aeroporto Internacional de Campo Grande seguem inacabadas. Faltando menos de 1% para a conclusão, a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) informou que não há previsão para a finalização das obras. Com isso, o estacionamento segue parcialmente interditado e a frente do aeroporto, abandonada. O Monumento dos Tuiuiús, que é considerado um cartão-postal de Campo Grande, está seco, repleto de lixo e acumulando focos do mosquito da dengue.

Conforme já noticiado pelo jornal O Estado, na edição do dia 18 de agosto de 2022, as reformas foram iniciadas em outubro de 2019 e deveriam ter sido concluídas em abril de 2022. No entanto, a empresa contratada não cumpriu o acordo e a Infraero rescindiu o contrato.

“A construtora responsável pela execução das obras não cumpriu a totalidade do contrato firmado com a Infraero. Logo, a companhia está rescindindo este contrato e aplicará as penalidades previstas em legislação”, disse a nota da Infraero, reafirmando que “foram executados 99,39% dos trabalhos no terminal aéreo e que já quase duplicaram a capacidade de atendimento do terminal de passageiros. Segundo a empresa, faltam poucos detalhes para concluir a obra na parte externa do aeroporto, incluindo parte do meio-fio e algumas pinturas”.

Cabe relembrar que a proposta da reforma era de quase dobrar o número de passageiros por ano, que aumentaria de 2,5 milhões para 4,5 milhões de pessoas que passariam pelo terminal, e geraria mais de 2 mil vagas de empregos diretos e indiretos no local. Com investimentos da ordem de R$ 39,9 milhões, a Ordem de Serviço para o início das obras de reforma, modernização e ampliação foi assinada no dia 18 de julho de 2019.

Monumento Tuiuiús

Um dos cartões-postais de Campo Grande, o Monumento Pantanal Sul, chamado pelos campo-grandenses de “Tuiuiús do Aeroporto”, localizado na entrada do aeroporto internacional, está abandonado. No local havia um sistema de água artificial, chamado de espelhos d’água, que encantava com sua iluminação os visitantes que chegavam até a Capital. Mas atualmente o monumento está praticamente seco, com poças de água com focos de mosquitos da dengue e entulho de lixo e galhos.

Em nota a Prefeitura de Campo Grande disse que a manutenção e revitalização do monumento é de responsabilidade da Infraero. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a empresa aérea, mas até o fechamento desta matéria não tivemos retorno.

Cabe destacar que o Monumento Tuiuiús foi criado pelo artista plástico Cleir em 2000. A obra passou apenas por uma revitalização, que aconteceu em 2017. Vale lembrar que Cleir é responsável por grandes obras espalhadas por Mato Grosso do Sul, sempre homenageando a fauna regional, entre elas a Praça das Araras, o Monumento do Sobá e o Painel da Arara Azul, localizado na Avenida Afonso Pena.

Homologação do Leilão

Conforme noticiado por O Estado no dia 20 de outubro, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) homologou o resultado do leilão da sétima rodada de concessões de aeroportos, que inclui os três terminais de Mato Grosso do Sul, sendo o Aeroporto Internacional de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã.

Vale destacar que a Aena Desarrollo foi a única proponente do bloco que continha o Aeroporto de Congonhas e apresentou um ágio da proposta de 321% por R$ 2,45 bilhões.

A empresa entregou em agosto toda a documentação exigida pela Anac, o que possibilitou a tomada da decisão durante a 26ª Reunião Deliberativa Eletrônica da Diretoria Colegiada da agência, e a expectativa é de que a assinatura do termo de contrato, quando se iniciará o processo de transição, esteja cada vez mais próxima.

Quanto aos investimentos previstos, serão cerca de R$ 5,8 bilhões destinados a melhorias de todos os aeroportos do bloco leiloado pela Aena.

Sendo R$ 377,6 milhões para o aeroporto de Campo Grande (MS), R$ 192,6 milhões para o aeroporto de Corumbá (MS), R$ 234,2 milhões para o aeroporto de Ponta Porã (MS), R$ 278,3 milhões em Santarém (PA), R$ 131,2 milhões em Marabá (PA), R$ 168,2 milhões em Carajás (PA), R$ 151 milhões em Altamira (PA), R$ 438,1 milhões em Uberlândia (MG), R$ 267,5 milhões em Uberaba (MG) e R$ 216,5 milhões em Montes Claros (MG).

Por Suelen Morales – Jornal O Estado de MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.