Menina tem dedos queimados pela mãe como forma de punição

Uma mulher, de 42 anos, foi levada para Delegacia de Polícia Civil, em Guia Lopes da Laguna, distante a 231 quilômetros de Campo Grande, pelo crime de maus-tratos, após queimar os dedos da filha, de 11 anos, como lição a um suposto furto, na tarde de ontem (16).

Conforme informações do site Diário Corumbaense, a Polícia Militar foi acionada pelo Conselho Tutelar, para acompanhar a denúncia de maus-tratos, e ao chegar na residência questionaram a mãe, que confirmou as agressões e contou o ocorrido.

Segundo ela, a filha teria furtado um tablet e um pente de cabelo na casa da prima. Então, para puni-la, colocou a mão da criança na chama do fogão. A criança teve o dedo indicador e o anelar da mãe direita queimados.

Diante dos fatos e das lesões comprovadas conforme prontuário medico, a mãe foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna. No local, foi ouvida, liberada e irá responder pelo crime de maus-tratos.

Leia Mais: Funcionário de conveniência tenta resolver queda de energia e polícia descobre “gato”

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.