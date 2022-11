Só PIB do MS e Roraima cresceu em 2020

Em 2020, apenas Mato Grosso do Sul (0,2%) e Roraima (0,1%) tiveram variações positivas no PIB, influenciados principalmente pela agropecuária. Todas as demais 24 unidades da Federação tiveram queda, sendo que, em 12 delas, a retração ficou abaixo da média brasileira (-3,3%). O Produto Interno Bruto (PIB) caiu em 24 das 27 unidades da Federação em 2020, frente a 2019, segundo os dados das Contas Regionais 2020, divulgadas nesta quarta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Produto Interno Bruto (PIB) caiu em 24 das 27 unidades da Federação em 2020, frente a 2019, segundo os dados das Contas Regionais 2020, divulgadas nesta quarta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo as Contas Regionais, Rio Grande do Sul teve a maior queda em volume (-7,2%), seguido por Ceará (-5,7%), Rio Grande do Norte (-5%), Espírito Santo (-4,4%), Rondônia (-4,4%) e Bahia (-4,4%).

Oito estados mudaram de posição – Oito unidades da Federação trocaram de posição no ranking de participação no Produto Interno Bruto (PIB) na passagem entre 2019 e 2020. Mato Grosso do Sul subiu uma posição, para a 15ª, Apenas Unidades da Federação do Sudeste, Sul e Centro-Oeste apareceram entre os 10 maiores PIB per capita do país. No Centro-Oeste, o Distrito Federal e Mato Grosso foram os que mais avançaram, entre 2002 e 2020, saindo da 11ª para a terceira posição. Mato Grosso do Sul subiu do oitavo para o quinto lugar no ranking. Goiás, caiu da 10ª, em 2002, para a 11ª posição, em 2020.

Na semana passada, o (IBGE)apresentou a revisão do resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de 2020, de uma queda de 3,9% anteriormente divulgada para uma redução de 3,3%. O movimento faz parte do trabalho rotineiro de incorporar novas pesquisas e fontes externas ao instituto. Nesta quarta-feira, o instituto divulga pela primeira vez os desempenhos regionais.