AMAS prepara café e negócios 2024 para fevereiro

De acordo com o superintendente da Amas, Yuri Miranda, a agenda do Café e Negócios está confirmada para 2024. “Estamos trabalhando e confirmando os temas que serão abordados com nossos associados. Sempre pensando em assuntos de interesse para o setor”.

Yuri avaliou que em 2023 o Café e Negócios foi importante e trouxe temas esclarecedores para os associados. “Para este ano também estaremos trazendo assuntos que possam contribuir com o fortalecimento do setor supermercadista”.

Para o presidente da AMAS, Denyson Prado, o Café e Negócios é um momento ímpar para o crescimento da entidade. “É um evento que traz discussões relevantes para o setor supermercadista, dando a oportunidade do associado esclarecer suas dúvidas, além de proporcionar um grande networking”.

Denyson Prado destacou que o Café e Negócios é um sucesso pela presença e participação dos associados e parceiros. “Assim, queremos reforçar que todos são nossos convidados para este momento importante da nossa entidade”.

